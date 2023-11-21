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Верховна Рада визнала законність освіти на окупованих територій

21 листопада 2023 17:27
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Верховна Рада визнала законність освіти на окупованих територій
Студенти під час навчання. Ілюстративне фото: lexinform
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Депутати Верховної Ради підтримали закон про визнання результатів освіти, здобутої на тимчасово окупованій території України. Підтримка проходила у другому читанні.

Про це повідомив нардеп від фракції "Євросолідарність" Олексій Гончаренко.

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Що надасть таке рішення

Повідомляється, що за законопроєкт №9591 проголосували 264 нардепи.

Згідно з його правками до другого читання, українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях, матимуть право на здобуття або продовження здобуття вищої освіти на території інших українських регіонів коштом державного та/або місцевого бюджету з гарантованим наданням місця в гуртожитку.

Для визнання освітніх результатів студентів, які навчалися на ТОТ, проводитимуть атестацію. Проте, результати навчання на рівні вищої освіти можуть визнати в обсязі не більше 75 відсотків загального обсягу освітньої програми. Також результати навчання не будуть визнаватися за переліком спеціальностей та професій, затверджених урядом.

Закон про визнання освіти на ТОТ — що відомо

Відзначимо, що підтримати цей законопроєкт неодноразово закликали правозахисні організації України. Зазначається, що через дев'ятирічну окупацію, сотні тисяч українських дітей вимушені були навчатись на захоплених територіях. Однак через те, що Україна не визнає їхню післядипломну освіту, виник ряд питань про працевлаштування чи продовження навчання.

Нагадаємо, що раніше у Верховній Раді розповіли, чи скасують заочну форму навчання. Також нардепка Наталія Піпа розповіла, що влада планує новий законопроєкт щодо здобуття вищої освіти, згідно з яким звертатимуть увагу не лише на вік особи, а й на сферу діяльності. 

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