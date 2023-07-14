Верховная рада изменила даты государственных праздников: когда будут отмечать Рождество

Верховная рада Украины. Фото: google.com

Сегодня, 14 июля, Верховная рада Украины изменила даты государственных праздников. Целью законопроекта №9431 является отказ от наследства РФ.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Отныне Рождество будут отмечать 25 декабря, а не 7 января.

День Украинской Государственности был перенесен на 15 июля. Раньше он был 28 июля. В этот день почитается память выдающегося государственника святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого.

День защитников и защитниц Украины будут отмечать 1 октября, а не 14 октября.

По словам Железняка, закон будет подписан после 28 июля.

За смену государственных праздников проголосовали:

"Слуга народа" — 175;

Европейская Солидарность" — 19;

"Батькивщина" — 13;

"Платформа за жизнь и мир" — 0;

"За будущее" — 5;

"Голос" — 10;

"Доверие" — 10;

"Восстановление Украины" — 2;

Внефракционные — 7.

Закон об изменении дат праздников в Украине. Фото: t.me/yzheleznyak

Пост нардепа. Фото: скриншот

Напомним, 13 июля, Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Также мы писали, что в парламенте заблокировали законопроект №8401 о возврате довоенных правил налогообложения для бизнеса. В Верховную Раду внесли постановление, призванное не вводить в стране проверки и штрафы для предпринимателей во время войны.