Верховная рада изменила даты государственных праздников: когда будут отмечать Рождество
Сегодня, 14 июля, Верховная рада Украины изменила даты государственных праздников. Целью законопроекта №9431 является отказ от наследства РФ.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Новые даты государственных праздников в Украине
Отныне Рождество будут отмечать 25 декабря, а не 7 января.
День Украинской Государственности был перенесен на 15 июля. Раньше он был 28 июля. В этот день почитается память выдающегося государственника святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого.
День защитников и защитниц Украины будут отмечать 1 октября, а не 14 октября.
По словам Железняка, закон будет подписан после 28 июля.
За смену государственных праздников проголосовали:
- "Слуга народа" — 175;
- Европейская Солидарность" — 19;
- "Батькивщина" — 13;
- "Платформа за жизнь и мир" — 0;
- "За будущее" — 5;
- "Голос" — 10;
- "Доверие" — 10;
- "Восстановление Украины" — 2;
- Внефракционные — 7.
Напомним, 13 июля, Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса.
Также мы писали, что в парламенте заблокировали законопроект №8401 о возврате довоенных правил налогообложения для бизнеса. В Верховную Раду внесли постановление, призванное не вводить в стране проверки и штрафы для предпринимателей во время войны.