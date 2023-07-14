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Верховная рада изменила даты государственных праздников: когда будут отмечать Рождество

14 июля 2023 12:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Верховная рада изменила даты государственных праздников: когда будут отмечать Рождество
Верховная рада Украины. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 14 июля, Верховная рада Украины изменила даты государственных праздников. Целью законопроекта №9431 является отказ от наследства РФ.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Отныне Рождество будут отмечать 25 декабря, а не 7 января.

День Украинской Государственности был перенесен на 15 июля. Раньше он был 28 июля. В этот день почитается память выдающегося государственника святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого.

День защитников и защитниц Украины будут отмечать 1 октября, а не 14 октября.

По словам Железняка, закон будет подписан после 28 июля.

За смену государственных праздников проголосовали:

  • "Слуга народа" — 175;
  • Европейская Солидарность" — 19;
  • "Батькивщина" — 13;
  • "Платформа за жизнь и мир" — 0;
  • "За будущее" — 5;
  • "Голос" — 10;
  • "Доверие" — 10;
  • "Восстановление Украины" — 2;
  • Внефракционные — 7.
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Закон об изменении дат праздников в Украине. Фото: t.me/yzheleznyak
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Пост нардепа. Фото: скриншот

Напомним, 13 июля, Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Также мы писали, что в парламенте заблокировали законопроект №8401 о возврате довоенных правил налогообложения для бизнеса. В Верховную Раду внесли постановление, призванное не вводить в стране проверки и штрафы для предпринимателей во время войны.

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