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Взрывы в Кировоградской области: атака беспилотников

18 сентября 2023 00:07
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Кировоградской области 18 сентября: атака БпЛа
Бойцы ВСУ сбивают воздушные цели врага. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Около полуночи 18 сентября в Кировоградской области прогремели взрывы. Ранее Воздушные Силы Украины предупреждали о возможной атаке беспилотников. В нескольких областях Украины продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Мониторинговые каналы заявляют, что очень шумно в Кировоградской области.

Также сообщается, что сохраняется существенная активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении. Угроза применения авиационных ракет и управляемых авиабомб.

Напомним, в 23:05 17 сентября стало известно о вылете шести вражеских бомбардировщиков ТУ-95МС с аэродрома "Оленья". Судя по вчерашнему сценарию, около 4 утра ожидаем ракеты на территории Украины.

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