Вибухи у Кіровоградській області 18 вересня: атака БпЛа

Вибухи у Кіровоградській області: атака безпілотників
Близько опівночі 18 вересня у Кіровоградській області пролунали вибухи. Раніше Повітряні Сили України попереджали про можливу атаку безпілотників. У кількох областях України триває повітряна тривога.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи у Кіровоградській області 18 вересня
Моніторингові канали заявляють, що дуже гучно у Кіровоградській області.
Також повідомляється, що зберігається суттєва активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних ракет та керованих авіабомб.
Нагадаємо, о 23:05 17 вересня стало відомо про виліт шести ворожих бомбардувальників ТУ-95МС з аеродрому "Оленья". Судячи з усього вчорашній сценарій, близько 4-ї ранку очікуємо ракети на території України.