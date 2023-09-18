Вибухи у Кіровоградській області 18 вересня: атака БпЛа

Бійці ЗСУ збивають повітряні цілі ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

Близько опівночі 18 вересня у Кіровоградській області пролунали вибухи. Раніше Повітряні Сили України попереджали про можливу атаку безпілотників. У кількох областях України триває повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Кіровоградській області 18 вересня

Моніторингові канали заявляють, що дуже гучно у Кіровоградській області.

Також повідомляється, що зберігається суттєва активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних ракет та керованих авіабомб.

Нагадаємо, о 23:05 17 вересня стало відомо про виліт шести ворожих бомбардувальників ТУ-95МС з аеродрому "Оленья". Судячи з усього вчорашній сценарій, близько 4-ї ранку очікуємо ракети на території України.