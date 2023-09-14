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Взрывы в Евпатории, отмена концертов в Казахстане и пост Маляр: новости Украины 14 сентября

14 сентября 2023 20:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Взрывы в Евпатории, отмена концертов в Казахстане и пост Маляр: новости Украины 14 сентября
Коллаж Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В четверг, 14 сентября, в Евпатории прогремели мощные взрывы из-за атаки дронов, а в Казахстане отменили выступление пропутинских артистов. Кроме этого, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила об освобождении Андреевки на Донетчине, но впоследствии выяснилось, что пост был ошибочным.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 14 сентября, которые вы могли пропустить.

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В Евпатории взрывы: РФ снова заявляет об атаке дронов

Сегодня, 14 сентября, около семи утра во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Местные говорили, что очень громко в Евпатории. Сообщалось об атаке беспилотников.

Взрыв в Крыму
Взрывы в оккупированном Крыму. Фото: скриншот

Пропутинских артистов "отменили" в еще одной стране

В Казахстане создали петицию об отмене выступления команды КВН "Камизяки", лидером которой является известный ведущий и комик Азамат Мусагалиев. Он вместе со своим коллегой Денисом Дороховым на днях давал концерты на временно оккупированной Донбассе, где восхвалял Путина и желал здоровья армии РФ.

В Казахстане отменили концерты россиян
Волонтер из Астаны Ассил Тургаев. Фото: facebook/assyl.turgayev

ВСУ освободили Андреевку в Донецкой области, — Маляр

Вооруженные силы Украины освободили населенный пункт Андреевка Донецкой области. Украинские защитники закрепляются на занятых позициях. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, но впоследствии отредактировала свой пост и указала, что он был ошибочным, а также объяснила в чем дело.

Анна Маляр
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