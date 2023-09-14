Взрывы в Евпатории, отмена концертов в Казахстане и пост Маляр: новости Украины 14 сентября

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В четверг, 14 сентября, в Евпатории прогремели мощные взрывы из-за атаки дронов, а в Казахстане отменили выступление пропутинских артистов. Кроме этого, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила об освобождении Андреевки на Донетчине, но впоследствии выяснилось, что пост был ошибочным.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 14 сентября, которые вы могли пропустить.

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В Евпатории взрывы: РФ снова заявляет об атаке дронов

Сегодня, 14 сентября, около семи утра во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Местные говорили, что очень громко в Евпатории. Сообщалось об атаке беспилотников.

Взрывы в оккупированном Крыму. Фото: скриншот

Пропутинских артистов "отменили" в еще одной стране

В Казахстане создали петицию об отмене выступления команды КВН "Камизяки", лидером которой является известный ведущий и комик Азамат Мусагалиев. Он вместе со своим коллегой Денисом Дороховым на днях давал концерты на временно оккупированной Донбассе, где восхвалял Путина и желал здоровья армии РФ.

Волонтер из Астаны Ассил Тургаев. Фото: facebook/assyl.turgayev

ВСУ освободили Андреевку в Донецкой области, — Маляр

Вооруженные силы Украины освободили населенный пункт Андреевка Донецкой области. Украинские защитники закрепляются на занятых позициях. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, но впоследствии отредактировала свой пост и указала, что он был ошибочным, а также объяснила в чем дело.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: google

ATACMS все ближе к Украине. Как эти ракеты изменят войну

В последние дни тема предоставления Украине американских ракет ATACMS (и немецких Taurus) снова возникла в повестке дня. Почему и как эти ракеты могут кардинально изменить ход нынешней войны и какой может быть реакция Кремля — в сегодняшнем материале.

Запуск баллистической ракеты ATACMS. Фото: Reuters/United States Army

Закон об е-декларации: Тищенко жалуется, что весь хейт достался ему, а не главе НАПК. Эксклюзив

Недавно нардеп Николай Тищенко заявил, что электронные декларации не обязательно должны быть открыты во время войны. Многие не согласились с его словами, из-за чего в обществе возникли дискуссии. Эту ситуацию он прокомментировал журналисту Новини.LIVE.

нардеп Николай Тищенко с журналистом. Фото: Новини.LIVE

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