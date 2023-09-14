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Вибухи в Євпаторії, скасування концертів в Казахстані та допис Маляр: новини України 14 вересня

14 вересня 2023 20:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Вибухи в Євпаторії, скасування концертів в Казахстані та допис Маляр: новини України 14 вересня
Колаж Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У четвер, 14 вересня, в Євпаторії пролунали потужні вибухи через атаку дронів, а в Казахстані скасували виступ пропутінських артистів. Окрім цього, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про звільнення Андріїївки на Донеччині, але згодом з'ясувалося, що допис був помилковий. 

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 14 вересня, які ви могли пропустити.

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В Євпаторії вибухи: РФ знову заявляє про атаку дронів

Сьогодні, 14 вересня, близько сьомої ранку у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві казали, що дуже гучно у Євпаторії. Повідомляли про атаку безпілотників.

Вибух в Криму
Вибухи в окупованому Криму. Фото: скриншот

Пропутінських артистів "скасували" у ще одній країні

У Казахстані створили петицію про скасування виступу команди КВК "Камизяки", лідером якої є відомий ведучий і комік Азамат Мусагалієв. Він разом зі своїм колегою Денисом Дороховим днями давав концерти на тимчасово окупованій Донеччині, де вихваляв Путіна і бажав здоров'я армії РФ.

У Казахстані скасували концерти росіян
Волонтер з Астани Ассил Тургаєв. Фото: facebook/assyl.turgayev

ЗСУ звільнили Андріївку на Донеччині, — Маляр

Збройні сили України звільнили населений пункт Андріївка, що на Донеччині. Українські захисники закріплюються на зайнятих позиціях. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, та згодом відредагувала свій допис й вказала, що він був помилковий, а також пояснила в чому справа. 

Ганна Маляр
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: google

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Запуск балістичної ракети ATACMS. Фото: Reuters/United States Army

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Нардеп Микола Тищенко з журналістом. Фото: Новини.LIVE

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