Вибухи в Євпаторії, скасування концертів в Казахстані та допис Маляр: новини України 14 вересня

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У четвер, 14 вересня, в Євпаторії пролунали потужні вибухи через атаку дронів, а в Казахстані скасували виступ пропутінських артистів. Окрім цього, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про звільнення Андріїївки на Донеччині, але згодом з'ясувалося, що допис був помилковий.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 14 вересня, які ви могли пропустити.

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В Євпаторії вибухи: РФ знову заявляє про атаку дронів

Сьогодні, 14 вересня, близько сьомої ранку у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві казали, що дуже гучно у Євпаторії. Повідомляли про атаку безпілотників.

Вибухи в окупованому Криму. Фото: скриншот

Пропутінських артистів "скасували" у ще одній країні

У Казахстані створили петицію про скасування виступу команди КВК "Камизяки", лідером якої є відомий ведучий і комік Азамат Мусагалієв. Він разом зі своїм колегою Денисом Дороховим днями давав концерти на тимчасово окупованій Донеччині, де вихваляв Путіна і бажав здоров'я армії РФ.

Волонтер з Астани Ассил Тургаєв. Фото: facebook/assyl.turgayev

ЗСУ звільнили Андріївку на Донеччині, — Маляр

Збройні сили України звільнили населений пункт Андріївка, що на Донеччині. Українські захисники закріплюються на зайнятих позиціях. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, та згодом відредагувала свій допис й вказала, що він був помилковий, а також пояснила в чому справа.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: google

ATACMS усе ближче до України. Як ці ракети змінять війну

В останні дні тема надання Україні американських ракет ATACMS (і німецьких Taurus) знову постала на порядку денному. Чому і як ці ракети можуть кардинально змінити хід нинішньої війни, і якою може бути реакція Кремля — у сьогоднішньому матеріалі.

Запуск балістичної ракети ATACMS. Фото: Reuters/United States Army

Закон про е-декларації: Тищенко скаржиться, що весь хейт дістався йому, а не голові НАЗК. Ексклюзив

Нещодавно нардеп Микола Тищенко заявив, що електронні декларації не обов'язково мають бути відкритими під час війни. Багато хто не погодився з його словами, через що в суспільстві виникли дискусії. Цю ситуацію він прокоментував для журналіста Новини.LIVE.

Нардеп Микола Тищенко з журналістом. Фото: Новини.LIVE

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