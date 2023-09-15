Взрывы в Николаевской области сегодня, 15 сентября: обстрел вражеских БпЛА

Взрывы в ночном городе. Фото: google.com

Сегодня ночью, 15 сентября, враг не оставляет попыток снова атаковать Украину. Сейчас раздаются взрывы в Николаевской области, в регионе продолжается воздушная тревога. Вероятно работает ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Николаевской области сегодня, 15 сентября

Обновлено 04:00. В Николаевской области работает ПВО.

Обновлено 04:02. В Николаевской, Днепропетровской и Запорожской области объявлена воздушная тревога. Также существует опасность удара БпЛА.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 04:03. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" предупреждает об угрозе для Николаевской и Кировоградской областей относительно возможной атаки беспилотников.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

Напомним, что около двух ночи 14 сентября в Запорожье раздавались мощные взрывы. Ранее в Украине в нескольких областях была объявлена воздушная тревога.

Также мы сообщали, что вчера, 14 сентября, в Днепре были слышны взрывы. По предварительным данным, в регионе сработала наша ПВО. Ранее в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Была угроза баллистики и БпЛА.