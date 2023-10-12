Погода в Украине на 12 октября — прогноз от Гидрометцентра с картой температур

Молодая семья гуляет в парке. Фото: УНИАН

В четверг, 12 октября, в Украине ожидаются заморозки. В частности, в Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях. Столбики термометров ночью могут опуститься ниже 0 °С. Возможны небольшие осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По данным Укргидрометцентра, в нескольких областях Украины ожидаются ночью заморозки. В частности, в:

Полтавской,

Днепропетровской,

Херсонской,

Запорожской областях.

Из-за возможных заморозков синоптики предупреждают о I уровне опасности, желтом.

Опасные метеорологические явления в Украине 12 октября. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики также отмечают, что в четверг в Украине будет преобладать переменная облачность.

"Без осадков, лишь в северных и северо-западных областях днем местами небольшой дождь", — говорится в сообщении.

Температура:

днем: +13...+18 °С;

ночью +5...+10 °С.

Прогноз погоды в Украине на 12 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, до 15 октября температура воздуха в Украине будет составлять от +18 до +22...+23 °С в течение дня. Ночные температурные показатели — +5...+10 °С, местами +12 °С.

Кроме того, после 20 октября температура воздуха ночью будет достигать ниже 0 °С, днем +5...+8 °С.