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От ночных заморозков до тепла днем: в Гидрометцентре показали карту на сегодня

12 октября 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 12 октября — прогноз от Гидрометцентра с картой температур
Молодая семья гуляет в парке. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В четверг, 12 октября, в Украине ожидаются заморозки. В частности, в Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях. Столбики термометров ночью могут опуститься ниже 0 °С. Возможны небольшие осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 12 октября

По данным Укргидрометцентра, в нескольких областях Украины ожидаются ночью заморозки. В частности, в:

  • Полтавской,
  • Днепропетровской,
  • Херсонской,
  • Запорожской областях.

Из-за возможных заморозков синоптики предупреждают о I уровне опасности, желтом.

Опасные метеорологические явления в Украине
Опасные метеорологические явления в Украине 12 октября. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики также отмечают, что в четверг в Украине будет преобладать переменная облачность.

"Без осадков, лишь в северных и северо-западных областях днем местами небольшой дождь", — говорится в сообщении.

Температура:

  • днем: +13...+18 °С;
  • ночью +5...+10 °С.
Погода в Украине на 12 октября
Прогноз погоды в Украине на 12 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, до 15 октября температура воздуха в Украине будет составлять от +18 до +22...+23 °С в течение дня. Ночные температурные показатели — +5...+10 °С, местами +12 °С.

Кроме того, после 20 октября температура воздуха ночью будет достигать ниже 0 °С, днем +5...+8 °С.

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