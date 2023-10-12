Погода в Украине на 12 октября — прогноз от Гидрометцентра с картой температур

От ночных заморозков до тепла днем: в Гидрометцентре показали карту на сегодня
В четверг, 12 октября, в Украине ожидаются заморозки. В частности, в Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях. Столбики термометров ночью могут опуститься ниже 0 °С. Возможны небольшие осадки.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 12 октября
По данным Укргидрометцентра, в нескольких областях Украины ожидаются ночью заморозки. В частности, в:
- Полтавской,
- Днепропетровской,
- Херсонской,
- Запорожской областях.
Из-за возможных заморозков синоптики предупреждают о I уровне опасности, желтом.
Синоптики также отмечают, что в четверг в Украине будет преобладать переменная облачность.
"Без осадков, лишь в северных и северо-западных областях днем местами небольшой дождь", — говорится в сообщении.
Температура:
- днем: +13...+18 °С;
- ночью +5...+10 °С.
Напомним, до 15 октября температура воздуха в Украине будет составлять от +18 до +22...+23 °С в течение дня. Ночные температурные показатели — +5...+10 °С, местами +12 °С.
Кроме того, после 20 октября температура воздуха ночью будет достигать ниже 0 °С, днем +5...+8 °С.