Погода в Україні на 12 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур

Молода родина гуляє в парку. Фото: УНІАН

У четвер, 12 жовтня, в Україні очікуються заморозки. Зокрема, у Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях. Стовпчики термометрів уночі там можуть опуститися нижче 0 °С. Можливі невеликі опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За даними Укргідрометцентру, у кількох областях України очікуються вночі заморозки. Зокрема, у:

Полтавській,

Дніпропетровській,

Херсонській,

Запорізькій областях.

Через можливі заморозки синоптики попереджають про І рівень небезпеки, жовтий.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 12 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики також зазначають, що у четвер в Україні переважатиме мінлива хмарність.

"Без опадів, лише у північних та північно-західних областях вдень місцями невеликий дощ", — йдеться в повідомленні.

Температура:

вдень: +13...+18 °С;

вночі +5...+10 °С.

Прогноз погоди в Україні на 12 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, до 15 жовтня температура повітря в Україні становитиме від +18 до +22...+23 °С протягом дня. Вночі температурні показники будуть +5...+10 °С, місцями +12 °С.

Крім того, після 20 жовтня температура повітря вночі сягатиме нижче 0 °С, вдень — +5...+8 °С.