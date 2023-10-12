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Від нічних заморозків до тепла вдень: у Гідрометцентрі показали карту на сьогодні

12 жовтня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 12 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур
Молода родина гуляє в парку. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У четвер, 12 жовтня, в Україні очікуються заморозки. Зокрема, у Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях. Стовпчики термометрів уночі там можуть опуститися нижче 0 °С. Можливі невеликі опади. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Погода в Україні 12 жовтня

За даними Укргідрометцентру, у кількох областях України очікуються вночі заморозки. Зокрема, у:

  • Полтавській,
  • Дніпропетровській,
  • Херсонській,
  • Запорізькій областях.

Через можливі заморозки синоптики попереджають про І рівень небезпеки, жовтий.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні
Небезпечні метеорологічні явища в Україні 12 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики також зазначають, що у четвер в Україні переважатиме мінлива хмарність.

"Без опадів, лише у північних та північно-західних областях вдень місцями невеликий дощ", — йдеться в повідомленні.

Температура:

  • вдень: +13...+18 °С;
  • вночі +5...+10 °С.
Погода в Україні на 12 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 12 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, до 15 жовтня температура повітря в Україні становитиме від +18 до +22...+23 °С протягом дня. Вночі температурні показники будуть +5...+10 °С, місцями +12 °С.

Крім того, після 20 жовтня температура повітря вночі сягатиме нижче 0 °С, вдень — +5...+8 °С.

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