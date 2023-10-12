Погода в Україні на 12 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур

Від нічних заморозків до тепла вдень: у Гідрометцентрі показали карту на сьогодні
У четвер, 12 жовтня, в Україні очікуються заморозки. Зокрема, у Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях. Стовпчики термометрів уночі там можуть опуститися нижче 0 °С. Можливі невеликі опади.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 12 жовтня
За даними Укргідрометцентру, у кількох областях України очікуються вночі заморозки. Зокрема, у:
- Полтавській,
- Дніпропетровській,
- Херсонській,
- Запорізькій областях.
Через можливі заморозки синоптики попереджають про І рівень небезпеки, жовтий.
Синоптики також зазначають, що у четвер в Україні переважатиме мінлива хмарність.
"Без опадів, лише у північних та північно-західних областях вдень місцями невеликий дощ", — йдеться в повідомленні.
Температура:
- вдень: +13...+18 °С;
- вночі +5...+10 °С.
Нагадаємо, до 15 жовтня температура повітря в Україні становитиме від +18 до +22...+23 °С протягом дня. Вночі температурні показники будуть +5...+10 °С, місцями +12 °С.
Крім того, після 20 жовтня температура повітря вночі сягатиме нижче 0 °С, вдень — +5...+8 °С.