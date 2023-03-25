Прогноз погоды на 26 марта: синоптики предупредили о дождях и температурных контрастах

В ряде областей завтра ожидаются дожди

Завтра, 26 марта, в Украине ожидается теплая и дождливая погода. Температура будет колебаться от 0° ночью в Карпатах до +19° днем на востоке.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в Украине 26 марта

Синоптики прогнозируют, что 26 марта в Украине будет облачно с прояснениями. Временами дождь, в восточных и Запорожской областях и в Крыму ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.

Температура составит:

ночью 4-9° тепла;

днем 10–15°, на востоке страны до 19°.

В Карпатах мокрый снег, температура ночью и днем около 0°.

Погода в Киевской области 26 марта

Облачно с прояснениями. Временами дождь.

Ветер юго-западный, западный 7-10 м/с.

Температура в области составит:

ночью 4-9° тепла,

днем 10-15°,

в Киеве ночью 7-9°, днем 11-13° выше нуля.

Прогноз от народного синоптика

Народный синоптик Наталья Диденко напомнила, что уже в ближайшие дни ожидается резкое изменение погоды. 28-29 марта в большинстве областей Украины ожидается существенное похолодание.

"Похолодает ощутимо уже 27 марта на западе, а на востоке 28 марта еще держится более теплая погода. Температура воздуха в течение 28-29 марта в большинстве областей снизится до 2-5 градусов тепла, а ночью до минусов", — написала она.

Диденко пояснила, что похолодание связано с тем, что вскоре Украину накроет активный южный циклон из районов Средиземноморья с атмосферными фронтами.

"А циклон, как мы знаем, это осадки и сильный ветер. Пусть вас не сбивает с толку название "южный"!

Так как осадки циклон принесет действительно с юга, тем не менее, они будут выпадать уже на охлажденной поверхности и охлажденном воздухе, который заранее придет в Украину с севера и северо-запада. Поэтому дожди будут переходить в мокрый снег и снег, кое-где с налипанием мокрого снега", — предупредила она.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, в каких областях Украины завтра ожидаются дожди.