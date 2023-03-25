Прогноз погоды на 26 марта: синоптики предупредили о дождях и температурных контрастах

От снега до почти летних "плюсов": завтра украинцев ждет контрастная погода
Завтра, 26 марта, в Украине ожидается теплая и дождливая погода. Температура будет колебаться от 0° ночью в Карпатах до +19° днем на востоке.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
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Погода в Украине 26 марта
Синоптики прогнозируют, что 26 марта в Украине будет облачно с прояснениями. Временами дождь, в восточных и Запорожской областях и в Крыму ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.
Температура составит:
- ночью 4-9° тепла;
- днем 10–15°, на востоке страны до 19°.
В Карпатах мокрый снег, температура ночью и днем около 0°.
Погода в Киевской области 26 марта
Облачно с прояснениями. Временами дождь.
Ветер юго-западный, западный 7-10 м/с.
Температура в области составит:
- ночью 4-9° тепла,
- днем 10-15°,
- в Киеве ночью 7-9°, днем 11-13° выше нуля.
Прогноз от народного синоптика
Народный синоптик Наталья Диденко напомнила, что уже в ближайшие дни ожидается резкое изменение погоды. 28-29 марта в большинстве областей Украины ожидается существенное похолодание.
"Похолодает ощутимо уже 27 марта на западе, а на востоке 28 марта еще держится более теплая погода. Температура воздуха в течение 28-29 марта в большинстве областей снизится до 2-5 градусов тепла, а ночью до минусов", — написала она.
Диденко пояснила, что похолодание связано с тем, что вскоре Украину накроет активный южный циклон из районов Средиземноморья с атмосферными фронтами.
"А циклон, как мы знаем, это осадки и сильный ветер. Пусть вас не сбивает с толку название "южный"!
Так как осадки циклон принесет действительно с юга, тем не менее, они будут выпадать уже на охлажденной поверхности и охлажденном воздухе, который заранее придет в Украину с севера и северо-запада. Поэтому дожди будут переходить в мокрый снег и снег, кое-где с налипанием мокрого снега", — предупредила она.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, в каких областях Украины завтра ожидаются дожди.