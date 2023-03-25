Прогноз погоди на 26 березня: Синоптики попередили про дощі та температурні контрасти

У низці областей завтра очікуються дощі

Завтра, 26 березня, в Україні очікується відносно тепла та дощова погода. Температура коливатиметься від 0° вночі у Карпатах до +19° вдень на сході.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Погода в Україні 26 березня

Синоптики прогнозують, що 26 березня в Україні буде хмарно з проясненнями. Часом дощ, у східних і Запорізькій областях та в Криму вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.

Температура становитиме:

вночі 4-9° тепла;

вдень 10-15°, на сході країни до 19°.

В Карпатах мокрий сніг, температура вночі та вдень близько 0°.

Погода на Київщині 26 березня

Хмарно з проясненнями. Часом дощ.

Вітер південно-західний, західний 7-10 м/с.

Температура у області становитиме:

вночі 4-9° тепла,

вдень 10-15°,

у Києві вночі 7-9°, вдень 11-13° вище нуля.

Прогноз від народного синоптика

Народна синоптикиня Наталка Діденко нагадала, що уже найближчими днями очікується різка зміна погоди. 28-29 березня у більшості областей України очікується суттєве похолодання.

"Похолоднішає відчутно вже 27 березня на заході, а на сході 28 березня ще тримається тепліша погода. Температура повітря впродовж 28-29 березня у більшості областей знизиться до 2-5 градусів тепла, а вночі до "мінусів", — написала вона.

Діденко пояснила, що похолодання пов'язане з тим, що незабаром Україну накриє південний активний циклон з районів Середземномор'я із атмосферними фронтами.

"А циклон, як ми знаємо, це опади та сильний вітер. Хай вас не збиває з пантелику назва "південний"! Бо опади циклон принесе справді з півдня, проте випадатимуть вони вже на охолодженій поверхні та охолодженому повітрі, яке заздалегідь прийде в Україну із півночі та північного заходу. Тому дощі переходитимуть у мокрий сніг та сніг, ще й подекуди з налипанням мокрого снігу", — попередила вона.

Нагадаємо, раніше у Укргідрометцентрі розповіли, у яких областях України завтра очікуються дощі.