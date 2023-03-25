Прогноз погоди на 26 березня: Синоптики попередили про дощі та температурні контрасти

Від снігу до майже літніх "плюсів": завтра українців чекає контрастна погода
Завтра, 26 березня, в Україні очікується відносно тепла та дощова погода. Температура коливатиметься від 0° вночі у Карпатах до +19° вдень на сході.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
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Погода в Україні 26 березня
Синоптики прогнозують, що 26 березня в Україні буде хмарно з проясненнями. Часом дощ, у східних і Запорізькій областях та в Криму вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.
Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.
Температура становитиме:
- вночі 4-9° тепла;
- вдень 10-15°, на сході країни до 19°.
В Карпатах мокрий сніг, температура вночі та вдень близько 0°.
Погода на Київщині 26 березня
Хмарно з проясненнями. Часом дощ.
Вітер південно-західний, західний 7-10 м/с.
Температура у області становитиме:
- вночі 4-9° тепла,
- вдень 10-15°,
- у Києві вночі 7-9°, вдень 11-13° вище нуля.
Прогноз від народного синоптика
Народна синоптикиня Наталка Діденко нагадала, що уже найближчими днями очікується різка зміна погоди. 28-29 березня у більшості областей України очікується суттєве похолодання.
"Похолоднішає відчутно вже 27 березня на заході, а на сході 28 березня ще тримається тепліша погода. Температура повітря впродовж 28-29 березня у більшості областей знизиться до 2-5 градусів тепла, а вночі до "мінусів", — написала вона.
Діденко пояснила, що похолодання пов'язане з тим, що незабаром Україну накриє південний активний циклон з районів Середземномор'я із атмосферними фронтами.
"А циклон, як ми знаємо, це опади та сильний вітер. Хай вас не збиває з пантелику назва "південний"! Бо опади циклон принесе справді з півдня, проте випадатимуть вони вже на охолодженій поверхні та охолодженому повітрі, яке заздалегідь прийде в Україну із півночі та північного заходу. Тому дощі переходитимуть у мокрий сніг та сніг, ще й подекуди з налипанням мокрого снігу", — попередила вона.
Нагадаємо, раніше у Укргідрометцентрі розповіли, у яких областях України завтра очікуються дощі.