Украина 13 февраля не имеет дефицита электроэнергии

Потребление электроэнергии в Украине растет, но мощности пока хватает

Благодаря солнечной погоде, наводнениям на реках и возобновлению работы энергоблоков ТЭС в Украине нет дефицита мощности. Энергосистема справляется со всеми текущими потребностями.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Ситуация в энергосистеме

По состоянию на 11:00 в украинской энергосистеме сохраняется стабильная ситуация.

Дефицит отсутствует, имеющейся мощности хватает для покрытия всех текущих потребностей.

Солнце и половодье

В Укрэнерго объяснили улучшение ситуации в энергосистеме.

Во-первых, заработали отключенные ранее блоки на нескольких тепловых электростанциях.

Во-вторых, из-за наводнения интенсивнее заработали гидроэлектростанции.

В-третьих, солнечная погода и увеличение светового дня способствуют генерации электроэнергии на солнечных электростанциях.

Западная помощь

Кроме собственно украинской электроэнергии, Украина использует ресурсы из Европы.

В частности, продолжается электроснабжение из Словакии.

Последствия российского террора

В Укрэнерго напомнили, что энергосистема Украины уже пережила 14 ракетных и 16 дроновых атак по своим объектам.

Также под российским контролем находится целый ряд электростанций.

Это:

Запорожская АЭС;

Запорожская ТЭС;

Луганская ТЭС;

Углегорская ТЭС;

Каховская ГЭС.

А это, пояснили в Укрэнерго, более 10 ГВт основных установленных мощностей, которые до сих пор недоступны украинской энергосистеме.

Кроме того, в оккупированных районах южных областей находятся и большинство ветровых и солнечных электростанций.

Напомним, что 11 февраля в Украине запустили еще два энергоблока на АЭС.

Фото: Pixabay