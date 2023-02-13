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​​Отключений будет меньше: Укрэнерго сообщило, есть ли дефицит в энергосистеме

13 февраля 2023 12:43
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Украина 13 февраля не имеет дефицита электроэнергии
Потребление электроэнергии в Украине растет, но мощности пока хватает
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Благодаря солнечной погоде, наводнениям на реках и возобновлению работы энергоблоков ТЭС в Украине нет дефицита мощности. Энергосистема справляется со всеми текущими потребностями.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Ситуация в энергосистеме

По состоянию на 11:00 в украинской энергосистеме сохраняется стабильная ситуация.

Дефицит отсутствует, имеющейся мощности хватает для покрытия всех текущих потребностей.

Солнце и половодье

В Укрэнерго объяснили улучшение ситуации в энергосистеме.

Во-первых, заработали отключенные ранее блоки на нескольких тепловых электростанциях.

Во-вторых, из-за наводнения интенсивнее заработали гидроэлектростанции.

В-третьих, солнечная погода и увеличение светового дня способствуют генерации электроэнергии на солнечных электростанциях.

Западная помощь

Кроме собственно украинской электроэнергии, Украина использует ресурсы из Европы.

В частности, продолжается электроснабжение из Словакии.

Последствия российского террора

В Укрэнерго напомнили, что энергосистема Украины уже пережила 14 ракетных и 16 дроновых атак по своим объектам.

Также под российским контролем находится целый ряд электростанций.

Это:

  • Запорожская АЭС;
  • Запорожская ТЭС;
  • Луганская ТЭС;
  • Углегорская ТЭС;
  • Каховская ГЭС.

А это, пояснили в Укрэнерго, более 10 ГВт основных установленных мощностей, которые до сих пор недоступны украинской энергосистеме.

Кроме того, в оккупированных районах южных областей находятся и большинство ветровых и солнечных электростанций.

Напомним, что 11 февраля в Украине запустили еще два энергоблока на АЭС.

Фото: Pixabay

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