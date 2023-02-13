Украина 13 февраля не имеет дефицита электроэнергии

Отключений будет меньше: Укрэнерго сообщило, есть ли дефицит в энергосистеме
Благодаря солнечной погоде, наводнениям на реках и возобновлению работы энергоблоков ТЭС в Украине нет дефицита мощности. Энергосистема справляется со всеми текущими потребностями.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
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Ситуация в энергосистеме
По состоянию на 11:00 в украинской энергосистеме сохраняется стабильная ситуация.
Дефицит отсутствует, имеющейся мощности хватает для покрытия всех текущих потребностей.
Солнце и половодье
В Укрэнерго объяснили улучшение ситуации в энергосистеме.
Во-первых, заработали отключенные ранее блоки на нескольких тепловых электростанциях.
Во-вторых, из-за наводнения интенсивнее заработали гидроэлектростанции.
В-третьих, солнечная погода и увеличение светового дня способствуют генерации электроэнергии на солнечных электростанциях.
Западная помощь
Кроме собственно украинской электроэнергии, Украина использует ресурсы из Европы.
В частности, продолжается электроснабжение из Словакии.
Последствия российского террора
В Укрэнерго напомнили, что энергосистема Украины уже пережила 14 ракетных и 16 дроновых атак по своим объектам.
Также под российским контролем находится целый ряд электростанций.
Это:
- Запорожская АЭС;
- Запорожская ТЭС;
- Луганская ТЭС;
- Углегорская ТЭС;
- Каховская ГЭС.
А это, пояснили в Укрэнерго, более 10 ГВт основных установленных мощностей, которые до сих пор недоступны украинской энергосистеме.
Кроме того, в оккупированных районах южных областей находятся и большинство ветровых и солнечных электростанций.
Напомним, что 11 февраля в Украине запустили еще два энергоблока на АЭС.
Фото: Pixabay