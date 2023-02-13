Україна 13 лютого не має дефіциту електроенергії

Відключень буде менше: Укренерго повідомило, чи є дефіцит в енергосистемі
Завдяки сонячній погоді, повені на річках і відновленню роботи енергоблоків ТЕС в Україні немає дефіциту потужності. Енергосистема справляється із усіма поточними потребами.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
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Ситуація в енергосистемі
Станом на 11:00 понеділка в українській енергосистемі зберігається стабільна ситуація.
Дефіцит відсутній, наявної потужності вистачає для покриття усіх поточних потреб.
Сонце і повінь
В Укренерго пояснили покращення ситуації в енергосистемі.
По-перше, почали працювати відключені раніше блоки на кількох теплових електростанціях.
По-друге, через повінь інтенсивніше запрацювали гідроелектростанції.
По-третє, сонячна погода і збільшення світлового дня сприяють генерації електроенергії на сонячних електростанціях.
Західна допомога
Крім власне української електроенергії, Україна використовує ресурси із Європи.
Зокрема, триває електропостачання зі Словаччини.
Наслідки російського терору
В Укренерго нагадали, що енергосистема України вже пережила 14 ракетних та 16 дронових атак по своїх об’єктах.
Також під російським контролем перебуває ціла низка електростанцій.
Це:
- Запорізька АЕС;
- Запорізька ТЕС;
- Луганська ТЕС;
- Вуглегірська ТЕС;
- Каховська ГЕС.
А це, пояснили в Укренерго, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей, які на цей час досі недоступні українській енергосистемі.
Крім того, у окупованих районах південних областей перебуває і більшість вітрових та сонячних електростанцій.
Нагадаємо, що 11 лютого в Україні запустили ще два енергоблоки на АЕС.
Фото: Pixabay