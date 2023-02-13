Україна 13 лютого не має дефіциту електроенергії

Споживання електроенергії в Україні зростає, але потужності поки що вистачає

Завдяки сонячній погоді, повені на річках і відновленню роботи енергоблоків ТЕС в Україні немає дефіциту потужності. Енергосистема справляється із усіма поточними потребами.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Ситуація в енергосистемі

Станом на 11:00 понеділка в українській енергосистемі зберігається стабільна ситуація.

Дефіцит відсутній, наявної потужності вистачає для покриття усіх поточних потреб.

Сонце і повінь

В Укренерго пояснили покращення ситуації в енергосистемі.

По-перше, почали працювати відключені раніше блоки на кількох теплових електростанціях.

По-друге, через повінь інтенсивніше запрацювали гідроелектростанції.

По-третє, сонячна погода і збільшення світлового дня сприяють генерації електроенергії на сонячних електростанціях.

Західна допомога

Крім власне української електроенергії, Україна використовує ресурси із Європи.

Зокрема, триває електропостачання зі Словаччини.

Наслідки російського терору

В Укренерго нагадали, що енергосистема України вже пережила 14 ракетних та 16 дронових атак по своїх об’єктах.

Також під російським контролем перебуває ціла низка електростанцій.

Це:

Запорізька АЕС;

Запорізька ТЕС;

Луганська ТЕС;

Вуглегірська ТЕС;

Каховська ГЕС.

А це, пояснили в Укренерго, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей, які на цей час досі недоступні українській енергосистемі.

Крім того, у окупованих районах південних областей перебуває і більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Нагадаємо, що 11 лютого в Україні запустили ще два енергоблоки на АЕС.

Фото: Pixabay