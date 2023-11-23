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Отключение света — на сколько готова Украина к зиме

23 ноября 2023 12:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Отключение света — на сколько готова Украина к зиме
Блэкаут в Украине в 2022 году. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Исполняющий обязанности директора государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Артем Некрасов рассказал, готова ли Украина к зиме. По его словам, отключения света возможны, однако страна имеет больше запасов, чем в прошлом году.

Об этом Артем Некрасов сказал в эфире телемарафона.

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Некрасов отметил, что в Украине есть существенные запасы газа, угля и оборудования для ремонтов. К тому же разработаны графики отключений со справедливым распределением. По словам Некрасова, пока речь не идет об их применении.

"Если быть объективными, то отключения возможны. Однако, в случае непогоды, технологических нарушений или обстрелов, мы в этом году более защищены даже с точки зрения ПВО. Кроме того, многие бизнесы и учреждения значительно лучше подготовились к зиме", — добавил он.

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал о том, что вчера Украина воспользовалась аварийной помощью от соседних стран. Именно так удалось избежать отключений электроэнергии у потребителей и преодолеть ее недостаток в энергосистеме.

Также мы писали, что похолодание увеличило нагрузку на энергосистему, что вносит изменения в особенности потребления электроэнергии. Летом нужно было максимально экономить свет после 19:00. Теперь самые критические часы — с 17:00 до 19:00.

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