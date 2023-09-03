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Отключение света в Украине: каким регионам следует готовиться к темноте

3 сентября 2023 12:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Отключение света в Украине: каким регионам следует готовиться к темноте
Отключение света в Украине. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В некоторых городах Украины разрабатываются стратегии отключения электричества из-за возможного дефицита энергии. Уже три области подтвердили подобные планы.

Об этом сообщает издание Pro Гроші.

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Во Львовской области с 1 октября могут вводиться временные ограничения по электроснабжению. Представитель "Львовоблэнерго" Галина Петрушко сообщает, что сейчас ведется процесс информирования населения о грядущих мерах.

В Полтавской области, согласно заявлению руководителя местной военной администрации Дмитрия Лунина, готовятся к введению шести смен отключения электричества. Лунин через свой канал в Telegram также утверждает, что промышленные предприятия также будут иметь ограничения в электроснабжении.

В Винницкой области "Винницаоблэнерго" разработало схемы как регулярного, так и чрезвычайного отключения электроэнергии. Если возникнут проблемы в энергосети или произойдут инциденты, отключения могут длиться 2 или 4 часа в разное время суток.

Относительно других областей подобная информация пока не поступала. Тем не менее, вероятно, что подобные меры рассматриваются и там.

Стоит отметить, что планирование таких ограничений не гарантирует их реализацию. Все зависит от реальной ситуации с электроснабжением и действиями российских войск.

Напомним, что в Украине планируют пережить следующую зиму без отключения электроэнергии, ведь у государства есть для этого нужные ресурсы. Однако это будет возможно, если Россия не будет наносить ракетные удары по энергообъектам страны.

Также мы сообщали, что прошлой зимой, когда российская армия активно обстреливала объекты критической инфраструктуры в Украине, в городах отключали свет, из-за чего у некоторых людей не было воды и тепла. Поэтому следует знать, какие продукты питания нужно иметь дома на случай блэкаута.

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