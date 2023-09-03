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Відключення світла в Україні: яким регіонам слід готуватися до темряви

3 вересня 2023 12:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Відключення світла в Україні: яким регіонам слід готуватися до темряви
Вимкнення світла в Україні. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У деяких містах України розробляються стратегії відключення електрики через можливий дефіцит енергії. Вже три області підтвердили такі плани.

Про це повідомляє видання Pro Гроші.

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Яким регіонам слід готуватися до відключень світла

У Львівській області з 1 жовтня можуть запроваджуватися тимчасові обмеження з електропостачання. Представник "Львівобленерго" Галина Петрушко повідомляє, що зараз ведеться процес інформування населення про майбутні заходи.

На Полтавщині, згідно з заявою керівника місцевої військової адміністрації Дмитра Луніна, готуються до введення шести змін відключення електрики. Лунін через свій канал у Telegram також стверджує, що промислові підприємства також матимуть обмеження в електропостачанні.

На Вінниччині "Вінницяобленерго" розробило схеми як регулярного, так і надзвичайного відключення електроенергії. Якщо виникнуть проблеми в енергомережі або інциденти, відключення можуть тривати 2 або 4 години в різний час доби.

Щодо інших областей, подібна інформація поки не надходила. Проте ймовірно, що подібні заходи розглядаються й там.

Варто зазначити, що планування таких обмежень не гарантує їхньої реалізації. Все залежить від реальної ситуації з електропостачанням та діями російських військ.

Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.

Також ми повідомляли, що минулої зими, коли російська армія активно обстрілювала об'єкти критичної інфраструктури в Україні, в містах відключали світло, через що деякі люди не мали води й тепла. Тому слід знати, які харчові продукти потрібно мати вдома у разі блекауту.

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