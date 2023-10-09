Война в Израиле, смерть Нины Матвиенко и избиение мужчины в ТЦК: новости Украины 8 октября

Взрыв в одном из городов Израиля в результате обстрелов ХАМАС. Фото: Times of Israel

В воскресенье, 8 октября, в Украине умерла певица Нина Матвиенко, а работники Тернопольского ТЦК жестоко избили военного мужчину. Также в этот день Израиль официально объявил о состоянии войны в стране.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 8 октября, которые вы могли пропустить.

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Умерла Герой Украины певица Нина Матвиенко

На 76-м году жизни скончалась Герой Украины, певица Нина Матвиенко. До этого в сети не было слухов или сообщений об ухудшении состояния здоровья легендарной артистки.

В Тернополе работники ТЦК жестоко избили мужчину: как отреагировал мэр и военкомат

Соцсетями распространилось видео, где сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Тернополе применяют физическое насилие к человеку. Такой случай не первый в городе.

Россия атаковала жилые кварталы Херсонской области: пострадал 9-месячный младенец

В ночь на 8 октября российские кафиры атаковали жилые кварталы Херсонской области. Травмы получили 11 человек, в том числе 27-летняя женщина и 9-месячный ребенок.

Израиль официально объявил о состоянии войны

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале долгой и тяжелой войны после неожиданной атаки палестинцев из сектора Газа. В результате атаки погибли сотни людей, были захвачены израильские заложники и возникли опасения региональной эскалации напряженности.

Зеленский провел экстренный разговор с премьером Израиля Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политики обсудили ситуацию в стране.

Число погибших в Израиле из-за нападения ХАМАСА возросло до 600, — Times of Israel

В результате терактов ХАМАС количество жертв в Израиле возросло до 600. Однако, реальная цифра может быть значительно больше.

Удар по Севморзаводу фактически является атакой на Крымский мост: в чем причина

Косвенным ударом по Крымскому мосту является уничтожение и повреждение крупных десантных кораблей Черноморского флота Российской Федерации. Они являются запасным путем снабжения оружием и боеприпасами в Крым, а их нейтрализация фактически оставляет Керченский мост без "дублера".

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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