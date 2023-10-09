Війна в Ізраїлі, смерть Ніни Матвієнко та побиття чоловіка в ТЦК: новини України 8 жовтня

Вибух в одному з міст Ізраїлю внаслідок обстрілів ХАМАС. Фото: Times of Israel

У неділю, 8 жовтня, в Україні померла співачка Ніна Матвієнко, а працівники Тернопільського ТЦК жорстоко побили військового чоловіка. Також у цей день Ізраїль офіційно оголосив про стан війни в країні.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 8 жовтня, які ви могли пропустити.

Читайте також:

Померла Герой України співачка Ніна Матвієнко

На 76-му році життя померла Герой України, співачка Ніна Матвієнко. До цього в мережі не було чуток чи повідомлень про погіршення стану здоров'я легендарної артистки.

У Тернополі працівники ТЦК жорстко побили чоловіка: як відреагував мер та військкомат

Соцмережами поширилося відео, на якому співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Тернополі застосовують фізичне насильство до людини. Такий випадок є не першим у місті.

Росія атакувала житлові квартали Херсонської області: постраждало 9-місячне немовля

У ніч проти 8 жовтня російські окупанти атакували житлові квартали Херсонської області. Травми отримали 11 осіб, серед них 27-річна жінка та 9-місячна дитина.

Ізраїль офіційно оголосив про стан війни

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок довгої та важкої війни після несподіваної атаки палестинців із Сектору Газа. Внаслідок атаки загинули сотні людей, були захоплені ізраїльські заручники та виникли побоювання регіональної ескалації напруженості.

Зеленський провів екстрену розмову з прем'єром Ізраїля Нетаньягу

Президент України Володимир Зеленський провів екстрену телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїля Біньяміном Нетаньягу. Політики обговорили ситуацію в країні.

Кількість загиблих в Ізраїлі через напад ХАМАСУ зросла до 600, — Times of Israel

Внаслідок терактів ХАМАСу кількість жертв в Ізраїлі зросла до 600. Однак, реальна цифра може бути значно більшою.

Удар по Севморзаводу фактично є атакою на Кримський міст: у чому причина

Непрямим ударом по Кримському мосту є знищення та пошкодження великих десантних кораблів Чорноморського флоту Російської Федерацїі. Вони є запасним шляхом постачання зброї та боєприпасів у Крим, а їхня нейтралізація фактично залишає Керченський міст без "дублера".

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Більше актуальних новин України та світу читайте на нашому сайті Новини.LIVE!