Что такое уведомление от ТЦК и чем отличается от повестки — разъяснение юриста

Вручение повестки в Украине. Фото: Новости.

Украина уже больше года находится в состоянии общей мобилизации. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестку. Однако есть еще один документ, который могут вручить военнообязанным — уведомление. Он не обязательно подразумевает призыв, но тоже является инструментом ТЦК и СП для вручения повесток.

Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак в комментарии "24 канала" рассказал, что это за документ и чем он отличается от повестки.

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Что такое повестка

Повестка представляет собой распоряжение конкретному лицу, обязывающему его прибыть в ТЦК и СП в определенный срок. При этом цели могут отличаться:

уточнение данных;

прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК);

призыва на срочную военную службу;

мобилизации в конкретную воинскую часть (мобилизационное распоряжение).

Напомним, мы подробно писали, какие виды повесток бывают в Украине и какую функцию выполняют.

Повестка в Украине. Фото: "Украинская правда"

Что такое уведомление

Уведомление — это документ, содержащий распоряжение руководителя районного (городского) ТЦК и СП.

Уведомление адресовано не конкретному лицу, его посылают:

органам местного самоуправления;

руководителям предприятий;

руководителям учреждений и организаций;

учебным заведениям.

Данный документ обязывает уведомить конкретных граждан о вызове в ТЦК и СП и обеспечить их прибытие в указанные в повестке сроки. Обычно они прилагаются к такому оповещению.

"Уведомление — это лишь механизм, который может использовать ТЦК и СП для вручения повесток военнообязанным", — пояснил Юрчак.

Призыв военной службы в Украине. Фото: google.com

Для чего вручают уведомление

Как пояснил юрист, оповещение прежде всего означает, что руководители предприятий, учреждений и т.д. сообщили военнообязанному, что он должен стать на учет, или уточнить свои учетные данные.

То есть соответствующим лицам устанавливается обязанность осуществить оповещение конкретного списка граждан об их вызове в ТЦК и СП и обеспечить их прибытие в ТЦК и СП в сроки, указанные в повестках, которые, как правило, прилагаются к такому оповещению.

"Это не обязательно трансформируется в непременную мобилизацию, а может быть связано с желанием уточнения информации и учета, а также формированием резерва. Надо понимать, что пока Россия не исчезнет с политической карты мира, общая военная служба в Украине никуда не исчезнет", — отметил Владислав Юрчак.

Явка в ТЦК и СП. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Уведомление — какую юридическую силу имеет документ

Юрист также подчеркнул, что с точки зрения юридической силы, для военнообязанных оповещения не обязывает к каким-либо действиям, однако получение повестки в результате уведомления влечет юридические последствия.

Мы уже рассказывали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

Что касается работодателей, руководителей учреждений, предприятий и организаций, а также должностных лиц – в случае невыполнения ими обязанностей, установленных в распоряжении руководителя ТЦК и СП, лица могут нести административную ответственность по ст. 210-1 КУоАП.

Данная статья предусматривает санкцию в виде штрафа в размере от 1700 до 3400 гривен.

Для должностных лиц размер штрафа составляет 3400 до 5100 гривен.

Штраф за неисполнение обязанностей, установленных в распоряжении руководителя ТЦК и СП. Фото: Виталий Соленый / АрмияInform

Напомним, мы писали, заместитель начальника штаба командования десантно-штурмовых войск полковник Виктор Люльчак рассказал, сколько длится обучение после мобилизации в Украине.

Ранее мы сообщали, что мужчины, имеющие бронь от призыва, могут отказаться от повестки, выданной на улице. Однако при себе необходимо иметь определенный список документов.