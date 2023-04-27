Що таке оповіщення від ТЦК та чим відрізняється від повістки — роз'яснення юриста

Вручення повістки в Україні. Фото: Новини.LIVE

Україна вже понад рік перебуває у стані загальної мобілізації. Тож усі чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку. Проте є ще один документ, який можуть вручити військовозобов'язаним, — оповіщення. Він не обов'язково передбачає призов, але теж є інструментом ТЦК та СП для вручення повісток.

Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак у коментарі "24 каналу" розповів, що це за документ та чим він відрізняється від повістки.

Читайте також:

Що таке повістка

Повістка являє собою розпорядження конкретній особі, яке зобов'язує її прибути до ТЦК та СП у визначений термін. При цьому цілі можуть відрізнятись:

уточнення даних;

проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

призову на строкову військову службу;

мобілізації до конкретної військової частини (мобілізаційне розпорядження).

Нагадаємо, ми детально писали, які види повісток бувають в Україні та яку функцію виконують.

Повістка в Україні. Фото: "Українська правда"

Що таке оповіщення

Оповіщення — це документ, який містить розпорядження керівника районного (міського) ТЦК та СП.

Оповіщення адресоване не конкретній особі, його надсилають:

органам місцевого самоврядування;

керівникам підприємств;

керівникам установ та організацій;

навчальним закладам.

Даний документ зобов'язує повідомити конкретних громадян про виклик до ТЦК та СП та забезпечити їх прибуття у вказані у повістці терміни. Зазвичай вони додаються до такого оповіщення.

"Оповіщення — це лише механізм, який може використовувати ТЦК та СП для вручення повісток військовозобов'язаним", — пояснив Юрчак.

Призов на військову службу в Україні. Фото: google.com

Для чого вручають оповіщення

Як пояснив юрист, оповіщення передусім означає, що керівники підприємств, установ тощо повідомили військовозобов'язаному, що він має стати на облік, або ж уточнити свої облікові дані.

Тобто відповідним особам встановлюється обов'язок здійснити оповіщення конкретного списку громадян про їхній виклик до ТЦК та СП і забезпечити їхнє прибуття до ТЦК та СП у строки, зазначені в повістках, які, як правило, додаються до такого оповіщення.

"Це не обов'язково трансформується у неодмінну мобілізацію, а може бути пов'язане з бажанням уточнення інформації та обліку, а також формуванням резерву. Треба розуміти, що допоки росія не зникне з політичної мапи світу, загальна військова служба в Україні нікуди не зникне", — зазначив Владислав Юрчак.

Явка до ТЦК та СП. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Оповіщення — яку юридичну силу має документ

Юрист також наголосив, що з точки зору юридичної сили, для військовозобов'язаних оповіщення не зобов'язує до будь-яких дій, однак отримання повістки в результаті оповіщення тягне за собою юридичні наслідки.

Ми вже розповідали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

Що стосується роботодавців, керівників установ, підприємств та організацій, а також посадових осіб — у разі невиконання ними обов'язків, встановлених у розпорядженні керівника ТЦК та СП, особи можуть нести адміністративну відповідальність за ст. 210-1 КУпАП.

Дана стаття передбачає санкцію у вигляду штрафу в розмірі від 1700 до 3400 гривень.

Для посадових осіб розмір штрафу складає ід 3400 до 5100 гривень.

Штраф за невиконання обов'язків, встановлених у розпорядженні керівника ТЦК та СП. Фото: Віталій Солоний / АрміяInform

Нагадаємо, ми писали, заступник начальника штабу командування десантно-штурмових військ полковник Віктор Люльчак розповів, скільки триває навчання після мобілізації в Україні.

Раніше ми повідомляли, що чоловіки, які мають бронь від призову, можуть відмовитися від повістки, виданої на вулиці. Проте при собі необхідно мати певний перелік документів.