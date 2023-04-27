Що таке оповіщення від ТЦК та чим відрізняється від повістки — роз'яснення юриста

Військовозобов'язаним чоловікам замість повісток вручають оповіщення: що це за документ
Україна вже понад рік перебуває у стані загальної мобілізації. Тож усі чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку. Проте є ще один документ, який можуть вручити військовозобов'язаним, — оповіщення. Він не обов'язково передбачає призов, але теж є інструментом ТЦК та СП для вручення повісток.
Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак у коментарі "24 каналу" розповів, що це за документ та чим він відрізняється від повістки.
Що таке повістка
Повістка являє собою розпорядження конкретній особі, яке зобов'язує її прибути до ТЦК та СП у визначений термін. При цьому цілі можуть відрізнятись:
- уточнення даних;
- проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);
- призову на строкову військову службу;
- мобілізації до конкретної військової частини (мобілізаційне розпорядження).
Нагадаємо, ми детально писали, які види повісток бувають в Україні та яку функцію виконують.
Що таке оповіщення
Оповіщення — це документ, який містить розпорядження керівника районного (міського) ТЦК та СП.
Оповіщення адресоване не конкретній особі, його надсилають:
- органам місцевого самоврядування;
- керівникам підприємств;
- керівникам установ та організацій;
- навчальним закладам.
Даний документ зобов'язує повідомити конкретних громадян про виклик до ТЦК та СП та забезпечити їх прибуття у вказані у повістці терміни. Зазвичай вони додаються до такого оповіщення.
"Оповіщення — це лише механізм, який може використовувати ТЦК та СП для вручення повісток військовозобов'язаним", — пояснив Юрчак.
Для чого вручають оповіщення
Як пояснив юрист, оповіщення передусім означає, що керівники підприємств, установ тощо повідомили військовозобов'язаному, що він має стати на облік, або ж уточнити свої облікові дані.
Тобто відповідним особам встановлюється обов'язок здійснити оповіщення конкретного списку громадян про їхній виклик до ТЦК та СП і забезпечити їхнє прибуття до ТЦК та СП у строки, зазначені в повістках, які, як правило, додаються до такого оповіщення.
"Це не обов'язково трансформується у неодмінну мобілізацію, а може бути пов'язане з бажанням уточнення інформації та обліку, а також формуванням резерву. Треба розуміти, що допоки росія не зникне з політичної мапи світу, загальна військова служба в Україні нікуди не зникне", — зазначив Владислав Юрчак.
Оповіщення — яку юридичну силу має документ
Юрист також наголосив, що з точки зору юридичної сили, для військовозобов'язаних оповіщення не зобов'язує до будь-яких дій, однак отримання повістки в результаті оповіщення тягне за собою юридичні наслідки.
Ми вже розповідали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.
Що стосується роботодавців, керівників установ, підприємств та організацій, а також посадових осіб — у разі невиконання ними обов'язків, встановлених у розпорядженні керівника ТЦК та СП, особи можуть нести адміністративну відповідальність за ст. 210-1 КУпАП.
Дана стаття передбачає санкцію у вигляду штрафу в розмірі від 1700 до 3400 гривень.
Для посадових осіб розмір штрафу складає ід 3400 до 5100 гривень.
Нагадаємо, ми писали, заступник начальника штабу командування десантно-штурмових військ полковник Віктор Люльчак розповів, скільки триває навчання після мобілізації в Україні.
Раніше ми повідомляли, що чоловіки, які мають бронь від призову, можуть відмовитися від повістки, виданої на вулиці. Проте при собі необхідно мати певний перелік документів.