Выезд за границу на собственном или чужом авто 2023 — правила и важные документы

Проверка документов на границе Украины. Фото: ГПСУ

В начале полномасштабного вторжения рф в Украину водители могли пересекать границу без полиса страхования. Однако в 2023 году правила изменились — перечень документов для выезда на автомобили расширился.

Как выехать из Украины на собственном или чужом транспортном средстве в 2023 году и какие документы необходимы обязательно, рассказываем далее в материале.

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Какие документы обязательно должен иметь автомобиль для пересечения границы

Согласно "Порядку государственной регистрации, снятию с учета автомобилей и другого транспорта", чтобы пересечь границу на автомобиле, необходимо иметь следующие документы на транспортное средство:

свидетельство о регистрации;

опознавательный знак Украины — наклейку UA;

стандартные государственные номерные знаки (так называемые индивидуальные номера, например SHEVA1 или СHAS, действительны только на территории Украины — пересечь границу с ними нельзя).

Важно помнить, что владелец машины должен заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев авто.

Также на границе могут обратить внимание на тонировку окон (в некоторых странах запрещено на ветровом и переднем стекле) и проверить наличие:

аптечки;

огнетушителя;

запасного колеса (для некоторых авто).

Проверка документов на границе Украины. Фото: ГНСУ

Какие документы необходимо иметь водителю для выезда за границу на собственном авто

Чтобы выехать из Украины на собственном авто, нужно иметь при себе следующие документы:

водительское удостоверение по международным стандартам;

техпаспорт по информации кириллицей и латиницей;

договор международного страхования — действительную Зеленую карту.

Важно: военнообязанные должны иметь документы, которые предоставляют на это разрешение и подтверждают цель поездки.

Проверка документов на границе Украины. Фото: GettyImages

Что необходимо знать о Зеленой карте

В 2023 году наличие Зеленой карты (договора страхования) является обязательным.

Водитель может приобрести Зеленую карту в любой страховой компании и даже в банке ("Приват24" и monobank).

Чтобы оформить, необходимо иметь:

техпаспорт;

водительское удостоверение, загран или украинский паспорт.

Стоимость полиса стандартна, ведь ее регулирует МТСБУ. Цена зависит от типа транспорта и срока пребывания за границей.

Важно: действовать полис начинает через один день после его оформления!

Проверить подлинность и подлинность Зеленой карты можно на сайте МТСБУ по номеру полиса, государственному номеру авто или QR-коду с карты.

Сумма покрытия страхования зависит от страны, куда вы направляетесь.

Также обязательное условие для выезда — медицинское страхование. Полис нужно оформить на каждого пассажира, который будет уезжать в автомобиле.

Зеленая карта. Фото: google.com

Как выехать за границу на чужом автомобиле

Чтобы уехать за границу на чужом автомобиле, необходимо иметь:

доверенность на право вождения с нотариальной отметкой о разрешении владельца на выезд;

временный регистрационный талон на право вождения;

техпаспорт на автомобиль;

водительское удостоверение по международным стандартам.

Следует отметить, что вместо поручения владельца, лицо может оформить временное свидетельство о регистрации в сервисном центре МВД.

Для этого от владельца авто и второго лица требуются:

паспорт,

РНОКПП,

свидетельство регистрации транспортного средства.

В течение 10 дней после возвращения из-за границы такое свидетельство нужно вернуть в сервисный центр.

Если владелец автомобиля находится за границей, доверенность оформляется в украинском посольстве или консульстве. Документ должен быть апостилирован, переведен на украинский и заверен украинским нотариусом. Присутствие человека, которому передают право управлять автомобилем, необязательно.

Проверка документов на границе Украины. Фото: google.com

Ранее мы рассказывали, из-за каких ошибок в паспорте могут не выпустить за границу.

Напомним, мы писали, без какого важного документа не будет выпущено 17-летних абитуриентов.

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