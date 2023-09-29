Главные новости 28 сентября: события и итоги

Визит Столтенберга, ликвидация Нагорного Карабаха и заявление Корниенко: главные новости 28 сентября
Вчера 28 сентября в Украину неожиданно прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и провел переговоры с украинским президентом. В этот день также было объявлено о прекращении существования непризнанного Нагорного Карабаха. А в Украине в четверг обсуждали ряд скандальных заявлений политиков.
Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 28 сентября, которые вы могли пропустить.
Визит генсека НАТО
28 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с необъявленным визитом прибыл в Киев. Он уже встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и сделал ряд важных заявлений на совместной пресс-конференции.
Непризнанная республика Нагорный Карабах прекращает существование
Непризнанная Республика Нагорный Карабах прекращает свое существование с 1 января 2024 года. Соответствующий указ о роспуске всех госучреждений подписал глава НКС.
ЕС согласовал продолжение временной защиты для украинских беженцев
Европейские страны продлили временную защиту для украинских беженцев еще на один год, а именно с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года. Это сделали на уровне министров внутренних дел.
После такой договоренности в Совете Евросоюза должны официально решить вопрос о продлении временной защиты. Это будет сделано после того, как в ЕС проведут юридические процедуры и перевод на все языки Европейского Союза.
"Тестируем переход от парламентско-президентского государства к президентскому", — Корниенко
Депутат Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что в настоящее время в Украине рассматривают возможность перехода от парламентско-президентского государства к президентскому. Заявление, которое политик сделал во время форума "Диригенты перемен", активно обсуждают в сети.
Что не так с заявлением Корниенко об изменении типа правления, читайте в материале Новини.LIVE.
Украина в руководящем органе МАГАТЭ
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ на 2023-2025 годы. Он поблагодарил каждую страну, которая оказала поддержку по украинской заявке.
По словам Зеленского, такое решение доказывает международную роль безопасности Украины и дает реальные возможности Украине влиять на принятие решений, которые обязательны для всех членов МАГАТЭ, для всего международного сообщества.
Умер звезда "Гарри Поттера" Майкл Хэмбон
28 сентября скончался ирландский и британский актер Майкл Хэмбон, сыгравший роль профессора Альбуса Дамблдора в фильмах франшизы "Гарри Поттер". К моменту смерти ему было 82 года. Новини.LIVE подобрали наиболее значимые роли в карьере актера.
Скандал с Арестовичем
В четверг, 28 сентября, украинцы продолжили обсуждать скандал, в который попал экс-советник Офиса президента Алексей Арестович. Выяснилось, что он во время своих закрытых "психологических семинаров" распространяет сексизм и высказывает мнения, пропагандирующие насилие, в частности, в отношении женщин.
Народная депутат Инна Совсун написала заявление в правоохранительные органы о совершении Алексеем Арестовичем уголовного правонарушения: распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости.
А сам Арестович, реагируя на скандал, отметился очередным оскорбительным комментарием в адрес женщины — народного депутата Ирины Геращенко.
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