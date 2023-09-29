Главные новости 28 сентября: события и итоги

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Вчера 28 сентября в Украину неожиданно прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и провел переговоры с украинским президентом. В этот день также было объявлено о прекращении существования непризнанного Нагорного Карабаха. А в Украине в четверг обсуждали ряд скандальных заявлений политиков.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 28 сентября, которые вы могли пропустить.

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Визит генсека НАТО

28 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с необъявленным визитом прибыл в Киев. Он уже встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и сделал ряд важных заявлений на совместной пресс-конференции.

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский в Киеве 28 сентября. Фото: president.gov.ua

Непризнанная республика Нагорный Карабах прекращает существование

Непризнанная Республика Нагорный Карабах прекращает свое существование с 1 января 2024 года. Соответствующий указ о роспуске всех госучреждений подписал глава НКС.

Армянский солдат в Нагорном Карабахе. Фото: google

ЕС согласовал продолжение временной защиты для украинских беженцев

Европейские страны продлили временную защиту для украинских беженцев еще на один год, а именно с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года. Это сделали на уровне министров внутренних дел.

После такой договоренности в Совете Евросоюза должны официально решить вопрос о продлении временной защиты. Это будет сделано после того, как в ЕС проведут юридические процедуры и перевод на все языки Европейского Союза.

Украинские беженцы. Фото: Reuters

"Тестируем переход от парламентско-президентского государства к президентскому", — Корниенко

Депутат Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что в настоящее время в Украине рассматривают возможность перехода от парламентско-президентского государства к президентскому. Заявление, которое политик сделал во время форума "Диригенты перемен", активно обсуждают в сети.

Что не так с заявлением Корниенко об изменении типа правления, читайте в материале Новини.LIVE.

Депутат Верховной Рады Александр Корниенко. Фото: facebook.com/oskorniyenko

Украина в руководящем органе МАГАТЭ

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ на 2023-2025 годы. Он поблагодарил каждую страну, которая оказала поддержку по украинской заявке.

По словам Зеленского, такое решение доказывает международную роль безопасности Украины и дает реальные возможности Украине влиять на принятие решений, которые обязательны для всех членов МАГАТЭ, для всего международного сообщества.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Умер звезда "Гарри Поттера" Майкл Хэмбон

28 сентября скончался ирландский и британский актер Майкл Хэмбон, сыгравший роль профессора Альбуса Дамблдора в фильмах франшизы "Гарри Поттер". К моменту смерти ему было 82 года. Новини.LIVE подобрали наиболее значимые роли в карьере актера.

Кадр из фильма "Гарри Поттер", актер Майкл Хэмбон в роли Дамблдора

Скандал с Арестовичем

В четверг, 28 сентября, украинцы продолжили обсуждать скандал, в который попал экс-советник Офиса президента Алексей Арестович. Выяснилось, что он во время своих закрытых "психологических семинаров" распространяет сексизм и высказывает мнения, пропагандирующие насилие, в частности, в отношении женщин.

Народная депутат Инна Совсун написала заявление в правоохранительные органы о совершении Алексеем Арестовичем уголовного правонарушения: распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости.

А сам Арестович, реагируя на скандал, отметился очередным оскорбительным комментарием в адрес женщины — народного депутата Ирины Геращенко.

Алексей Арестович. Фото: hromadske.radio

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