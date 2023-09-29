Головні новини 28 вересня: події та підсумки

Колаж Новини.LIVE

Вчора, 28 вересня, в Україну несподівано прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та провів переговори з українським президентом. Цього дня також було оголошено про припинення існування невизнаного Нагірного Карабаху. А в Україні у четвер обговорювали низку скандальних заяв політиків.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 28 вересня, які ви могли пропустити.

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Візит генсека НАТО

28 вересня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг із неоголошеним візитом прибув до Києва. Він вже зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським та зробив низку важливих заяв під час спільної пресконференції.

Єнс Столтенберг та Володимир Зеленський у Києві 28 вересня. Фото: president.gov.ua

Невизнана республіка Нагірний Карабах припиняє існування

Невизнана Республіка Нагірний Карабах припиняє своє існування з 1 січня 2024 року. Відповідний указ про розпуск усіх держустанов підписав голова НКР.

Вірменський солдат у Нагірному Карабаху. Фото: google

ЄС погодив продовження тимчасового захисту для українських біженців

Європейські країни продовжили тимчасовий захист для українських біженців ще на один рік, а саме з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року. Це зробили на рівні міністрів внутрішніх справ.

Після такої домовленості у Раді Євросоюзу повинні офіційно вирішити питання щодо продовження тимчасового захисту. Це буде зроблено після того, як у ЄС проведуть юридичні процедури та переклад всіма мовами Європейського Союзу.

Українські біженці. Фото: Reuters

"Тестуємо перехід від парламентсько-президентської держави до президентської", — Корнієнко

Депутат Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що наразі в Україні розглядають можливість переходу від парламентсько-президентської держави до президентської. Заяву, яку політик зробив під час форуму "Диригенти змін", активно обговорюють у мережі.

Що не так із заявою Корнієнка про зміну типу правління, читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Депутат Верховної Ради Олександр Корнієнко. Фото: facebook.com/oskorniyenko

Україна у керівному органі МАГАТЕ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ на 2023–2025 роки. Він подякував кожній країні, яка надала підтримку щодо української заявки.

За словами Зеленського, таке рішення доводить міжнародну безпекову роль України та дає реальні можливості Україні впливати на ухвалення рішень, які обовʼязкові для всіх членів МАГАТЕ, для всієї міжнародної спільноти.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Помер зірка "Гаррі Поттера" Майкл Гембон

28 вересня помер ірландський і британський актор Майкл Гембон, який зіграв роль професора Альбуса Дамблдора у фільмах франшизи "Гаррі Поттер". На момент смерті йому було 82 роки. Новини.LIVE підібрали найбільш значущі ролі у кар'єрі актора.

Кадр з фільму "Гаррі Поттер", актор Майкл Гембон у ролі Дамблдора

Скандал з Арестовичем

У четвер, 28 вересня, українці продовжили обговорювати скандал, у який потрапив ексрадник Офісу президента Олексій Арестович. З'ясувалося, що він під час своїх закритих "психологічних семінарів" розповсюджує сексизм і висловлює думки, що пропагують насильство, зокрема, щодо жінок.

Народна депутатка Інна Совсун написала заяву до правоохоронних органів про вчинення Олексієм Арестовичем кримінального правопорушення: розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості.

А сам Арестович, реагуючи на скандал, відзначився черговим образливим коментарем на адресу жінки — народної депутатки Ірини Геращенко.

Олексій Арестович. Фото: hromadske.radio

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