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В результате подрыва Каховской ГЭС погибли 17 человек, — Клименко

18 июня 2023 23:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В результате подрыва Каховской ГЭС погибли 17 человек, — Клименко
Ликвидация последствий взрыва Каховской ГЭС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В результате подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области погибли 17 человек. Пропавшими без вести числится 31 человек.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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По словам министра, в Новоронцовщине частично восстановили централизованное водоснабжение населению. Клименко поблагодарил коммунальщиков, ликвидирующих последствия подрыва ГЭС.

"Там, где до сих пор отсутствует водоснабжение (а это более 167 тысяч абонентов только на Днепропетровщине), организован довоз питьевой и технической воды. Всего подвезено жителям Днепропетровской области более 11 тысяч тонн воды", — рассказал Клименко.

В настоящее время подтопленными остаются 876 домов. Из опасных населенных пунктов было эвакуировано 3614 человек.

"Погибли 17 человек. Из них 13 — в результате утопления, еще четыре получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения во время эвакуации. Не разысканными остается 31 человек", — добавил Клименко.

Клименко
Клименко в Херсонской области Фото: t.me/Klymenko_MVS
Херсонская область
Восстановление водоснабжения Херсонской области. Фото: t.me/Klymenko_MVS
Херсонская область
Люди набирают воду в бутылки. Фото: t.me/Klymenko_MVS
Херсонская область
Люди набирают воду в бутылки. Фото: t.me/Klymenko_MVS
Пост Клименко
Пост Клименко. Фото: скриншот

Напомним, в Херсонской области продолжается ликвидация последствий подрыва Каховской ГЭС. В регион прибыли специалисты из 13 областей Украины.

Также мы писали, что в сети появились новые спутниковые снимки Каховской ГЭС, сделанные 16 июня. На них можно рассмотреть уничтоженную оккупантами дамбу и затопленные окрестности.

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