Внаслідок підриву Каховської ГЕС загинули 17 людей, — Клименко

Ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Внаслідок підриву Каховської ГЕС у Херсонській області загинули 17 людей. Наразі зниклими безвісти вважаються 31 особа.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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За словами міністра, на Новоронцовщині частково відновили централізоване водопостачання населенню. Клименко подякував комунальникам, які ліквідовують наслідки підриву ГЕС.

"Там, де досі відсутнє водопостачання (а це понад 167 тисяч абонентів лише на Дніпропетровщині), організований довіз питної та технічної води. Всього підвезено мешканцям Дніпропетровської області понад 11 тисяч тонн води", — розповів Клименко.

Наразі підтопленими залишаються 876 будинків. З небезпечних населених пунктів було евакуйовано 3614 людей.

"Загинуло 17 осіб. З них 13 — внаслідок утоплення, ще чотири отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. Не розшуканими залишається 31 людина", — додав Клименко.

Клименко у Херсонській області. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Відновлення водопостачання в Херсонській області. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Люди набирають воду в пляшки. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Люди набирають воду в пляшки. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Допис Клименка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Херсонській області продовжується ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС. До регіону прибули фахівці з 13 областей України.

Також ми писали, що у мережі з'явилися нові супутникові знімки Каховської ГЕС, зроблені 16 червня. На них можна розглянути знищену окупантами дамбу та затоплені околиці.