Внаслідок підриву Каховської ГЕС загинули 17 людей, — Клименко
Внаслідок підриву Каховської ГЕС у Херсонській області загинули 17 людей. Наразі зниклими безвісти вважаються 31 особа.
Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Підрив Каховської ГЕС: що зараз відбувається у підтоплених регіонах
За словами міністра, на Новоронцовщині частково відновили централізоване водопостачання населенню. Клименко подякував комунальникам, які ліквідовують наслідки підриву ГЕС.
"Там, де досі відсутнє водопостачання (а це понад 167 тисяч абонентів лише на Дніпропетровщині), організований довіз питної та технічної води. Всього підвезено мешканцям Дніпропетровської області понад 11 тисяч тонн води", — розповів Клименко.
Наразі підтопленими залишаються 876 будинків. З небезпечних населених пунктів було евакуйовано 3614 людей.
"Загинуло 17 осіб. З них 13 — внаслідок утоплення, ще чотири отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. Не розшуканими залишається 31 людина", — додав Клименко.
Нагадаємо, у Херсонській області продовжується ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС. До регіону прибули фахівці з 13 областей України.
Також ми писали, що у мережі з'явилися нові супутникові знімки Каховської ГЕС, зроблені 16 червня. На них можна розглянути знищену окупантами дамбу та затоплені околиці.