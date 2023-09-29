Владимир Зеленский сердечно поздравил учителей с праздником

Владимир Зеленский поздравляет учителей с Днем работников образования. Фото: Президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю грядущего Дня работников образования вручил государственные награды педагогам. Также они получили сертификаты на соискание премии главы государства победителям международных ученических олимпиад и их наставникам.

Об этом сообщили на сайте Президента Украины.

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Президент отметил, что в этом году профессиональный день педагогов очень особенный, поскольку совпадает с Днем защитников и защитниц Украины, с Покровом, что придает ему чрезвычайный смысл.

"Принципиальность воина — это почти всегда продолжение принципиальности твоей семьи и твоего учителя. Любые возможности государства — это всегда отражение знаний и талантов его людей, умение людей реализовать этот талант. Что защищают люди: свет или тьму, порядочность или зло, жизнь или неволю — все это то, чему они учились и чему научились, чему их учили. Бывает — дистанционно, бывает — напрямую, но всегда должно быть искренне, иначе просто не сработает», — сказал Глава государства, обращаясь к работникам образования.

По его словам, от воспитателя, учителя, преподавателя, наставника человек на разных этапах своей жизни берет больше, чем просто знания и навыки — он берет характер, принципиальность, ценности.

Нам повезло с учителями

Владимир Зеленский поздравляет учителей с Днем работников образования. Фото: Президент Украины

Владимир Зеленский поздравляет учителей с Днем работников образования. Фото: Президент Украины

"Многим из нас повезло с учителями. Украине повезло, что у нас есть такие педагоги — такие учителя, воспитатели, такие преподаватели и наставники. Все мы видим, что можете вы, когда видим, что может Украина — наши люди, наши защитники и защитницы", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины поблагодарил каждого и каждую из присутствующих, а также всех украинских учителей и других работников образования за то, что, несмотря на все и при любых условиях — даже во время сигналов воздушной тревоги — учат детей быть человечными, образованными и смелыми, а значит — быть украинцами.

По случаю Дня работников образования Глава государства вручил ордена князя Ярослава Мудрого V степени, "За заслуги" ІІ и ІІІ степеней, княгини Ольги І и ІІІ степеней, а также присвоил почетные звания "Народный учитель Украины" и "Заслуженный учитель Украины".

Украинские школьники побеждают на олимпиадах в условиях войны

Учителя на вручении наград. Фото: Президент Украины

Владимир Зеленский также вручил сертификаты на получение премии Президента победителям международных ученических олимпиад и их наставникам.

В 2023 году команды школьников из Украины в условиях военного положения приняли участие в семи международных ученических олимпиадах по математике, физике, химии, биологии, астрономии и астрофизике, географии, информатике и завоевали 28 медалей разного сорта: 1 золотую, 7 серебряных.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра — массового расстрела мирных людей нацистами 29-30 сентября 1941 года. На территории заповедника глава государства установил лампадку у памятного знака "Менора".

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский находится среди претендентов на получение Нобелевской премии мира. Впрочем, у него не слишком много шансов ее получить, поскольку Президент Украины является главой государства, которому приходится оказывать вооруженное сопротивление военной агрессии России.