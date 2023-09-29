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Владимир Зеленский сердечно поздравил учителей с праздником

29 сентября 2023 18:27
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Владимир Зеленский сердечно поздравил учителей с праздником
Владимир Зеленский поздравляет учителей с Днем работников образования. Фото: Президент Украины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю грядущего Дня работников образования вручил государственные награды педагогам. Также они получили сертификаты на соискание премии главы государства победителям международных ученических олимпиад и их наставникам.

Об этом сообщили на сайте Президента Украины.

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Президент отметил, что в этом году профессиональный день педагогов очень особенный, поскольку совпадает с Днем защитников и защитниц Украины, с Покровом, что придает ему чрезвычайный смысл.

"Принципиальность воина — это почти всегда продолжение принципиальности твоей семьи и твоего учителя. Любые возможности государства — это всегда отражение знаний и талантов его людей, умение людей реализовать этот талант. Что защищают люди: свет или тьму, порядочность или зло, жизнь или неволю — все это то, чему они учились и чему научились, чему их учили. Бывает — дистанционно, бывает — напрямую, но всегда должно быть искренне, иначе просто не сработает», — сказал Глава государства, обращаясь к работникам образования.

По его словам, от воспитателя, учителя, преподавателя, наставника человек на разных этапах своей жизни берет больше, чем просто знания и навыки — он берет характер, принципиальность, ценности.

Нам повезло с учителями

Президент Зеленский
Владимир Зеленский поздравляет учителей с Днем работников образования. Фото: Президент Украины
Владимир Зеленский поздравляет учителей с Днем работников образования. Фото: Президент Украины

"Многим из нас повезло с учителями. Украине повезло, что у нас есть такие педагоги — такие учителя, воспитатели, такие преподаватели и наставники. Все мы видим, что можете вы, когда видим, что может Украина — наши люди, наши защитники и защитницы", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины поблагодарил каждого и каждую из присутствующих, а также всех украинских учителей и других работников образования за то, что, несмотря на все и при любых условиях — даже во время сигналов воздушной тревоги — учат детей быть человечными, образованными и смелыми, а значит — быть украинцами.

По случаю Дня работников образования Глава государства вручил ордена князя Ярослава Мудрого V степени, "За заслуги" ІІ и ІІІ степеней, княгини Ольги І и ІІІ степеней, а также присвоил почетные звания "Народный учитель Украины" и "Заслуженный учитель Украины".

Украинские школьники побеждают на олимпиадах в условиях войны

учителя
Учителя на вручении наград. Фото: Президент Украины

Владимир Зеленский также вручил сертификаты на получение премии Президента победителям международных ученических олимпиад и их наставникам.

В 2023 году команды школьников из Украины в условиях военного положения приняли участие в семи международных ученических олимпиадах по математике, физике, химии, биологии, астрономии и астрофизике, географии, информатике и завоевали 28 медалей разного сорта: 1 золотую, 7 серебряных.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра — массового расстрела мирных людей нацистами 29-30 сентября 1941 года. На территории заповедника глава государства установил лампадку у памятного знака "Менора".

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский находится среди претендентов на получение Нобелевской премии мира. Впрочем, у него не слишком много шансов ее получить, поскольку Президент Украины является главой государства, которому приходится оказывать вооруженное сопротивление военной агрессии России.

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