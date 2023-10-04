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Впервые с начала войны в Херсоне заработало Почетное консульство Греции

4 октября 2023 18:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Впервые с начала войны в Херсоне заработало Почетное консульство Греции
Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин вместе с консулом Греции Пантелеймоном Бумбурасом. Фото: Александр Прокудин\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Херсоне заработало Почетное консульство Греческой Республики. Возглавил учреждение почетный консул Пантелеймон Бумбурас.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

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По словам Прокудина, Бамбурас не раз помогал военным и жителям региона во время войны.

"Господин Бумбурас давно стал нашим надежным партнером. И благодаря его фонду жители региона и военные получали необходимую помощь", — написал Прокудин.

На сегодняшней встрече партнеры обсудили, прежде всего, нужды Херсонской области. Отдельное внимание было уделено подготовке к отопительному сезону, а также процессу восстановления и разминирования.

"Благодарю всех, кто приложил усилия, чтобы консульство заработало. Спасибо народу Греции за поддержку. Убежден, что впереди нас ждет плодотворное сотрудничество и реализация весомых проектов", — подчеркнул Прокудин.

Следует отметить, что консульство Греческой Республики перестало работать в Херсоне с 24 февраля 2022 года.

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Встреча с греческим консулом. Фото: Александр Прокудин\Telegram

Напомним, во временно оккупированных Олешках в Херсонской области происходит принудительная паспортизация за пределами адекватности. Без российских паспортов украинцам отказывают в оказании медицинской помощи, а автомобили на украинских номерах могут вообще забрать. Мэр Олешек объяснил, могут ли люди с украинскими паспортами уехать из Херсона в Крым.

Добавим, за прошедшие сутки российские оккупанты 100 раз обстреляли Херсонскую область. Они выпустили 699 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП-2, авиации и БПЛА.

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