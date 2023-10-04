Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Вперше з початку війни в Херсоні запрацювало Почесне консульство Греції arrow

Вперше з початку війни в Херсоні запрацювало Почесне консульство Греції

4 жовтня 2023 18:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Вперше з початку війни в Херсоні запрацювало Почесне консульство Греції
Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін разом з консулом Греції Пантелеймоном Бумбурасом. Фото: Олександр Прокудін\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Херсоні запрацювало Почесне Консульство Грецької Республіки. Очолив установу почесний консул Пантелеймон Бумбурас.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також:

Що відомо про консульство 

За словами Прокудіна, Бамбурас неодноразово допомагав військовим та жителям регіону під час війни. 

"Пан Бумбурас давно став нашим надійним партнером. І завдяки його фонду жителі регіону та військові отримували необхідну допомогу", — написав Прокудін. 

На сьогоднішній зустрічі партнери обговорили, перш за все, потреби Херсонської області. Окрему увагу приділили підготовці до опалювального сезону, а також процесу відбудови та розмінуванню. 

"Дякую всім, хто доклав зусиль, аби консульство запрацювало. Спасибі народові Греції за підтримку. Переконаний, попереду нас чекає плідна співпраця та реалізація вагомих проєкті", — наголосив Прокудін. 

Варто відзначити, що консульство Грецької Республіки перестало працювати у Херсоні з 24 лютого 2022 року. 

null
Зустріч з грецьким консулом. Фото: Олександр Прокудін\Telegram

Нагадаємо, в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині відбувається примусова паспортизація за межами адекватності. Без російських паспортів українцям відмовляють у наданні медичної допомоги, а автівки на українських номерах можуть взагалі забрати. Мер Олешок пояснив, чи можуть люди з українськими паспортами виїхати з Херсонщини у Крим.

Додамо, протягом минулої доби російські окупанти 100 разів обстріляли Херсонську область. Вони випустили 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації та БпЛА.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз