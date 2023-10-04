Вперше з початку війни в Херсоні запрацювало Почесне консульство Греції
У Херсоні запрацювало Почесне Консульство Грецької Республіки. Очолив установу почесний консул Пантелеймон Бумбурас.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Що відомо про консульство
За словами Прокудіна, Бамбурас неодноразово допомагав військовим та жителям регіону під час війни.
"Пан Бумбурас давно став нашим надійним партнером. І завдяки його фонду жителі регіону та військові отримували необхідну допомогу", — написав Прокудін.
На сьогоднішній зустрічі партнери обговорили, перш за все, потреби Херсонської області. Окрему увагу приділили підготовці до опалювального сезону, а також процесу відбудови та розмінуванню.
"Дякую всім, хто доклав зусиль, аби консульство запрацювало. Спасибі народові Греції за підтримку. Переконаний, попереду нас чекає плідна співпраця та реалізація вагомих проєкті", — наголосив Прокудін.
Варто відзначити, що консульство Грецької Республіки перестало працювати у Херсоні з 24 лютого 2022 року.
Нагадаємо, в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині відбувається примусова паспортизація за межами адекватності. Без російських паспортів українцям відмовляють у наданні медичної допомоги, а автівки на українських номерах можуть взагалі забрати. Мер Олешок пояснив, чи можуть люди з українськими паспортами виїхати з Херсонщини у Крим.
Додамо, протягом минулої доби російські окупанти 100 разів обстріляли Херсонську область. Вони випустили 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації та БпЛА.