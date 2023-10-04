Вперше з початку війни в Херсоні запрацювало Почесне консульство Греції

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін разом з консулом Греції Пантелеймоном Бумбурасом. Фото: Олександр Прокудін\Telegram

У Херсоні запрацювало Почесне Консульство Грецької Республіки. Очолив установу почесний консул Пантелеймон Бумбурас.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За словами Прокудіна, Бамбурас неодноразово допомагав військовим та жителям регіону під час війни.

"Пан Бумбурас давно став нашим надійним партнером. І завдяки його фонду жителі регіону та військові отримували необхідну допомогу", — написав Прокудін.

На сьогоднішній зустрічі партнери обговорили, перш за все, потреби Херсонської області. Окрему увагу приділили підготовці до опалювального сезону, а також процесу відбудови та розмінуванню.

"Дякую всім, хто доклав зусиль, аби консульство запрацювало. Спасибі народові Греції за підтримку. Переконаний, попереду нас чекає плідна співпраця та реалізація вагомих проєкті", — наголосив Прокудін.

Варто відзначити, що консульство Грецької Республіки перестало працювати у Херсоні з 24 лютого 2022 року.

Зустріч з грецьким консулом. Фото: Олександр Прокудін\Telegram

Нагадаємо, в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині відбувається примусова паспортизація за межами адекватності. Без російських паспортів українцям відмовляють у наданні медичної допомоги, а автівки на українських номерах можуть взагалі забрати. Мер Олешок пояснив, чи можуть люди з українськими паспортами виїхати з Херсонщини у Крим.

Додамо, протягом минулої доби російські окупанти 100 разів обстріляли Херсонську область. Вони випустили 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації та БпЛА.