Вступление в Евросоюз — какие ожидания и страхи есть у украинцев

Митинг в поддержку заявки Украины на статус кандидата в ЕС 12 июня 2022 года. Фото: AFP/EAST NEWS

От вступления в Европейский Союз украинцы ожидают уменьшения коррупции в стране. Однако больше всего их пугает повышение цен из-за членства в ЕС.

Об этом говорится в результатах социологического опроса, проведенного Центром Разумкова по заказу ZN.ua.

Читайте также:

Позитивные изменения для Украины

Когда украинцев спросили, чего они ожидают от вступления в Евросоюз, 34% опрашиваемых ответили — уменьшение коррупции.

31% граждан Украины считает, что главным положительным фактором должен стать доступ в структурные фонды ЕС. Это будет способствовать решению экономических и социальных проблем. Следующим позитивным эффектом стали гарантии безопасности, на них надеются 26,2% людей.

Чего боятся украинцы в случае вступления в ЕС

Больше всего украинцы боятся роста цен, а именно 32% респондентов. 24,1% опрошенных отметили, что они ничего не боятся в случае вступления в Евросоюз. Такое же количество людей пугает увеличение процента квалифицированных специалистов.

Отмечается, что опрос проводился с 28 сентября по 4 октября 2023 года, используя метод face-to-face в 22 областях Украины и Киеве. В общей сложности были опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, ранее мы писали, что украинцы, несмотря на войну, с опмизмом смотрят на будущее вступление в Европейский Союз. 60,5% опрошенных считают, что вступить в ЕС нашему государству удастся быстрее, чем через 10 лет.