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Вступ до Євросоюзу — які очікування та страхи є в українців

10 листопада 2023 11:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Вступ до Євросоюзу — які очікування та страхи є в українців
Мітинг на підтримку заявки України на статус кандидата в ЄС 12 червня 2022 року. Фото: AFP/EAST NEWS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Від вступу до Європейського Союзу українці очікують зменшення корупції в країні. Проте найбільше їх лякає підвищення цін через членство в ЄС

Про це йдеться в результатах соціологічного опитування, яке провів Центр Разумкова на замовлення ZN.ua.

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Коли українців запитали про те, чого вони очікують від вступу до Євросоюзу, 34% опитуваних відповіли — зменшення корупції.

31% громадян України вважає, що головним позитивним чинником має стати доступ до структурних фондів ЄС. Це сприятиме вирішенню економічних та соціальних проблем. Наступним позитивним ефектом стали гарантії безпеки, на них сподівається 26,2% людей.

Чого бояться українці в разі вступу до ЄС

Найбільше українці бояться зростання цін, а саме 32% респондентів. 24,1% опитуваних зазначили, що вони нічого не бояться в разі вступу до Євросоюзу. Таку ж кількість людей лякає збільшення відсотку кваліфікованих спеціалістів.

Зазначається, що опитування проводили з 28 вересня до 4 жовтня 2023 року, використовуючи метод face-to-face у 22 областях України та місті Київ. Загалом було опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці, попри війну, з опмізмом дивляться на майбутній вступ до Європейського Союзу. 60,5% опитаних вважають, що вступити до ЄС нашій державі вдасться швидше, ніж через 10 років. 

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