Скільки українців вважають реальним вступ до ЄС за два роки — опитування

Володимир Зеленський на зустрічі з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Фото: ОП

Українці, попри війну, з опмізмом дивляться на майбутній вступ до Європейського Союзу. 60,5% опитаних вважають, що вступити до ЄС нашій державі вдасться швидше, ніж через 10 років.

Про це повідомляє ZN.UA.

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Думки українців щодо вступу до ЄС

Зазначається, що таке опитування провели журналісти разом з Центром Разумкова.

"54,8% припускають, що це станеться до 2030 року, на який, говорячи про розширення ЄС, орієнтував і членів самого Союзу, й Україну голова Європейської ради Шарль Мішель. Щоправда, водночас він зробив важливе застереження: "Якщо обидві сторони виконають своє домашнє завдання", — йдеться у матеріалі.

Опитування українців. Інфографіка: ZN.UA

Своєю чергою 20,6% опитаних громадян України є більш оптимістичними, ніж представники виконавчої влади нашої держави. На їхню думку, Україна може вступити до Євросоюзу вже через два роки.

Прогнози від посадовців

Водночас раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль і віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зауважували, що протягом цього періоду Україна лише може бути готовою до вступу.

За словами авторки матеріалу, політики обізнані щодо складності майбутньої внутрішньої реформи Європейського Союзу та необхідності ратифікації договору про вступ нового члена усіма теперішніми 27 членами ЄС.

"У середньому лише процес ратифікації триває близько двох років. Тож не дивно, що понад чверть людей, які взяли участь у нашому опитуванні (27,8%), обрали варіант "Важко відповісти" або відмовилися від відповіді: поклавши руку на серце, сьогодні жодна людина в світі не може дати точного прогнозу, коли ж Україна стане членом ЄС", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення Єврокомісії розпочати переговори щодо членства України в ЄС. За його словами, цей день увійде в історію України.