Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Скільки українців вважають реальним вступ до ЄС за два роки — опитування arrow

Скільки українців вважають реальним вступ до ЄС за два роки — опитування

10 листопада 2023 08:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Скільки українців вважають реальним вступ до ЄС за два роки — опитування
Володимир Зеленський на зустрічі з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українці, попри війну, з опмізмом дивляться на майбутній вступ до Європейського Союзу. 60,5% опитаних вважають, що вступити до ЄС нашій державі вдасться швидше, ніж через 10 років. 

Про це повідомляє ZN.UA.

Читайте також:

Думки українців щодо вступу до ЄС

Зазначається, що таке опитування провели журналісти разом з Центром Разумкова.

"54,8% припускають, що це станеться до 2030 року, на який, говорячи про розширення ЄС, орієнтував і членів самого Союзу, й Україну голова Європейської ради Шарль Мішель. Щоправда, водночас він зробив важливе застереження: "Якщо обидві сторони виконають своє домашнє завдання", — йдеться у матеріалі.

опитування українців про вступ до ЄС
Опитування українців. Інфографіка: ZN.UA

Своєю чергою 20,6% опитаних громадян України є більш оптимістичними, ніж представники виконавчої влади нашої держави. На їхню думку, Україна може вступити до Євросоюзу вже через два роки.

Прогнози від посадовців

Водночас раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль і віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зауважували, що протягом цього періоду Україна лише може бути готовою до вступу. 

За словами авторки матеріалу, політики обізнані щодо складності майбутньої внутрішньої реформи Європейського Союзу та необхідності ратифікації договору про вступ нового члена усіма теперішніми 27 членами ЄС. 

"У середньому лише процес ратифікації триває близько двох років. Тож не дивно, що понад чверть людей, які взяли участь у нашому опитуванні (27,8%), обрали варіант "Важко відповісти" або відмовилися від відповіді: поклавши руку на серце, сьогодні жодна людина в світі не може дати точного прогнозу, коли ж Україна стане членом ЄС", — додали у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення Єврокомісії розпочати переговори щодо членства України в ЄС. За його словами, цей день увійде в історію України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки - 80x80

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі