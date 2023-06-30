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Вступление в НАТО: Великобритания поддерживает упрощенную процедуру для Украины

30 июня 2023 02:57
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Лариса Голуб
Редактор
Вступление в НАТО: Великобритания поддерживает упрощенную процедуру для Украины
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Министр обороны Великобритании Бен Воллес считает, что альянсу следует рассмотреть возможность "пропустить" План действий по членству для Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Лондоне. Сообщает издание Sky News.

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По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, страны НАТО должны рассмотреть возможность вступления Украины в Альянс без выполнения Плана действий по членству.

"Я думаю, что нам обязательно необходимо подумать об отказе от Плана действий по членству", — сказал министр.

При этом министр заявил, что гарантировать подписание соглашения о вступлении Украины без ПДЧ на саммите НАТО в Вильнюсе не может.

Отметим, что саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.

Напомним, Украинский Президент Владимир Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюс только при одном условии: если у Украины будет положительный результат.

Украинский лидер заявил, что не видит смысла ехать на саммит, если Киеву на встрече не дадут "сигнал".

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