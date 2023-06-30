Вступление в НАТО: Великобритания поддерживает упрощенную процедуру для Украины
Министр обороны Великобритании Бен Воллес считает, что альянсу следует рассмотреть возможность "пропустить" План действий по членству для Украины.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Лондоне. Сообщает издание Sky News.
Вступление Украины в НАТО
По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, страны НАТО должны рассмотреть возможность вступления Украины в Альянс без выполнения Плана действий по членству.
"Я думаю, что нам обязательно необходимо подумать об отказе от Плана действий по членству", — сказал министр.
При этом министр заявил, что гарантировать подписание соглашения о вступлении Украины без ПДЧ на саммите НАТО в Вильнюсе не может.
Отметим, что саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.
Напомним, Украинский Президент Владимир Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюс только при одном условии: если у Украины будет положительный результат.
Украинский лидер заявил, что не видит смысла ехать на саммит, если Киеву на встрече не дадут "сигнал".