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Вступ до НАТО: Велика Британія підтримує спрощену процедуру для України

30 червня 2023 02:57
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вступ до НАТО: Велика Британія підтримує спрощену процедуру для України
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що альянсу варто розглянути можливість "пропустити" План дій щодо членства для України.

Про це він заявив на пресконференції в Лондоні. Повідомляє видання Sky News.

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За словами міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, країни НАТО повинні розглянути можливість вступу України до Альянсу без виконання Плану дій щодо членства.

"Я думаю, що нам обов'язково необхідно подумати про відмову від Плану дій щодо членства", — сказав міністр.

При цьому міністр заявив, що гарантувати підписання угоди про вступ Україні без ПДЧ на саміті НАТО у Вільнюсі не може.

Зауважимо, саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.

Нагадаємо, Український Президент Володимир Зеленський приїде на саміт НАТО до Вільнюса лише за однієї умови: якщо Україна матиме позитивний результат.

Український лідер заявив, що не бачить сенсу їхати на саміт, якщо Києву на зустрічі не дадуть "сигналу".

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