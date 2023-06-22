Вступление Украины в НАТО: Великобритания поддерживает упрощенную процедуру

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клэверли. Фото: REUTERS

Украина может стать 33 участником Атлантического альянса. Великобритания заявила о поддержке официального Киева в этом вопросе по упрощенной процедуре.

Об этом на международной конференции по восстановлению Украины в Лондоне заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли. Сообщает издание The Guardian.

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По словам министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, официальный Лондон выступает за то, чтобы Украина не проходила этап плана действий по членству для присоединения к Альянсу.

Он считает, если бы Украина пропустила этот этап, это бы поставило ее в одну категорию с новым членом — Финляндией. Для сравнения, Северная Македония принимала участие в 20-летней программе до вступления в 2020 году.

"Мы видели, как Украина развивалась, и развивалась невероятно быстро. Йенс Столтенберг на неформальном саммите министров иностранных дел НАТО сказал, что на самом деле многие требования плана действий по членству выполняются", — заявил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина входит в пространство обороны НАТО и ценностное пространство Евросоюза. По словам украинского лидера, благодаря Украине ЕС стал более единым, чем когда-либо.

По словам президента, это единство основывается на общих ценностях и проявляется через множество политических, экономических, санкционных и гуманитарных инициатив. Он отметил, что Украина способствовала максимальному проявлению солидарности, для которой был создан ЕС.