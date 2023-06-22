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Вступ України до НАТО: Велика Британія підтримує спрощену процедуру

22 червня 2023 05:27
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вступ України до НАТО: Велика Британія підтримує спрощену процедуру
Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Україна може стати 33 учасником Атлантичного альянсу. Велика Британія заявила про підтримку офіційного Києва у цьому питанні за прощеною процедурою.

Про це на міжнародній конференції з відновлення України в Лондоні заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. Повідомляє видання The Guardian.

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За словами міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі, офіційний Лондон виступє за те, щоб Україна не проходила етап плану дій щодо членства для приєднання до Альянсу.

Він вважає, якби Україна пропустила цей етап, це поставило б її в одну категорію з новим членом — Фінляндією. Для порівняння, Північна Македонія брала участь у 20-річній програмі до її вступу у 2020 році. 

"Ми бачили, як Україна розвивалася, і розвивалася неймовірно швидко. Єнс Столтенберг на неформальному саміті міністрів закордонних справ НАТО сказав, що насправді багато вимог плану дій щодо членства виконуються", — заявив він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна належить до простору оборони НАТО та ціннісного простору Євросоюзу. За словами українського лідера, завдяки Україні ЄС став більш єдиним, ніж будь-коли.

За словами президента, ця єдність ґрунтується на спільних цінностях і проявляється через безліч політичних, економічних, санкційних та гуманітарних ініціатив. Він зазначив, що Україна сприяла максимальному прояву солідарності, для якої було створено ЄС.

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