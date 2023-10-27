Вступление Украины в ЕС, пакет помощи США и мошенничество в СМС — новости 26 октября

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото архивное: ОП

В четверг, 26 октября, стало известно, когда Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС, а в США объявили о предоставлении нового пакета военной помощи. Также жители разных областей массово жалуются на спам в виде СМС с призывом сливать данные об ВСУ.

Новини.LIVE собрали для вас дайджест главных событий 25 октября.

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Блинкен объявил о новом пакете помощи Украине от США на 150 млн долларов

США предоставляют Украине новый пакет военной помощи в 150 млн долларов. В частности, туда войдут дополнительные боеприпасы NASAMS и HIMARS, ракеты ПВО AIM-9M и артиллерийские снаряды.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

Стало известно, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС

Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС уже в декабре этого года. Несмотря на то, что государство реализовало необходимые требования для начала этого процесса, есть некоторые европейские политики, которые прибегают к манипуляциям.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото архивное: Reuters

Украинцам массово приходят СМС с призывом сливать данные о ВСУ — как противодействовать

Жители разных областей Украины в соцсетях массово сообщают о спаме в виде текстового сообщения SMS. Там предлагают сливать позиции украинских защитников.

Иллюстративное фото: Источник: freepik

Умер экс-командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Онищенко

25 октября 2023 года ушел из жизни экс-командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Сергей Онищенко. Он командовал военной авиацией Украины в течение 2010-2012 годов.

Сергей Онищенко. Фото: Министерство обороны Украины

В Украине снова подорожают яйца: прогноз депутата ВР

Причин для подорожания молочных продуктов пока нет, поскольку цены на сырье для животных достаточно доступны. А вот яйца подорожают, но не из-за войны, а из-за уменьшения производства в зимний период. Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Дмитрий Соломчук, член комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике.

Цены на яйца. Фото: Новини.LIVE

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