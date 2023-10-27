Вступ України в ЄС, пакет допомоги США та шахрайство в СМС — новини 26 жовтня

Президент України Володимир Зеленський і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото архівне: ОП

У четвер, 26 жовтня, стало відомо, коли Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС, а у США оголосили про надання нового пакету військової допомоги. Також жителі різних областей масово скаржаться на спам у вигляді СМС із закликом зливати дані про ЗСУ.

Новини.LIVE зібрали для вас дайджест головних подій 25 жовтня.

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США надають Україні новий пакет військової допомоги на 150 млн доларів. Зокрема, туди увійдуть додаткові боєприпаси для NASAMS та HIMARS, ракети ППО AIM-9M та артилерійські снаряди.

Держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу. Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

Стало відомо, коли можуть розпочатися переговори про вступ України в ЄС

Стало відомо про те, що Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС вже у грудні цього року. Попри те, що держава реалізувала необхідні вимоги для початку цього процесу, є деякі європейські політики, які вдаються до маніпуляцій.

Президент України Володимир Зеленський і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото архівне: Reuters

Українцям масово приходять СМС із закликом зливати дані про ЗСУ — як протидіяти

Жителі різних областей України в соцмережах масово повідомляють про спам у вигляді текстового повідомлення SMS. Там пропонують зливати позиції українських оборонців.

Ілюстративне фото: Джерело: freepik

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Сергій Онищенко. Фото: Міністерство оборони України

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Ціни на яйця. Фото: Новини.LIVE

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