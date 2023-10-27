Вступ України в ЄС, пакет допомоги США та шахрайство в СМС — новини 26 жовтня
У четвер, 26 жовтня, стало відомо, коли Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС, а у США оголосили про надання нового пакету військової допомоги. Також жителі різних областей масово скаржаться на спам у вигляді СМС із закликом зливати дані про ЗСУ.
Новини.LIVE зібрали для вас дайджест головних подій 25 жовтня.
Блінкен оголосив про новий пакет допомоги Україні від США на 150 млн доларів
США надають Україні новий пакет військової допомоги на 150 млн доларів. Зокрема, туди увійдуть додаткові боєприпаси для NASAMS та HIMARS, ракети ППО AIM-9M та артилерійські снаряди.
Стало відомо, коли можуть розпочатися переговори про вступ України в ЄС
Стало відомо про те, що Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС вже у грудні цього року. Попри те, що держава реалізувала необхідні вимоги для початку цього процесу, є деякі європейські політики, які вдаються до маніпуляцій.
Українцям масово приходять СМС із закликом зливати дані про ЗСУ — як протидіяти
Жителі різних областей України в соцмережах масово повідомляють про спам у вигляді текстового повідомлення SMS. Там пропонують зливати позиції українських оборонців.
Помер екскомандувач Повітряних Сил ЗСУ Сергій Онищенко
25 жовтня 2023 року пішов із життя екскомандувач Повітряних сил Збройних сил України, генерал-полковник Сергій Онищенко. Він командував військовою авіацією України протягом 2010-2012 років.
В Україні знову здорожчають яйця: прогноз депутата ВР
Причин для здорожчання молочних продуктів наразі немає, оскільки ціни на сировину для тварин є досить доступними. А от яйця здорожчають, проте не через війну, а через зменшення продукування у зимовий період. Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.
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