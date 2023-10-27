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Вступ України в ЄС, пакет допомоги США та шахрайство в СМС — новини 26 жовтня

27 жовтня 2023 08:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Вступ України в ЄС, пакет допомоги США та шахрайство в СМС — новини 26 жовтня
Президент України Володимир Зеленський і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото архівне: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У четвер, 26 жовтня, стало відомо, коли Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС, а у США оголосили про надання нового пакету військової допомоги. Також жителі різних областей масово скаржаться на спам у вигляді СМС із закликом зливати дані про ЗСУ. 

Новини.LIVE зібрали для вас дайджест головних подій 25 жовтня.

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США надають Україні новий пакет військової допомоги на 150 млн доларів. Зокрема, туди увійдуть додаткові боєприпаси для NASAMS та HIMARS, ракети ППО AIM-9M та артилерійські снаряди. 

Військова допомога США Україні
Держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу. Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

Стало відомо, коли можуть розпочатися переговори про вступ України в ЄС

Стало відомо про те, що Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС вже у грудні цього року. Попри те, що держава реалізувала необхідні вимоги для початку цього процесу, є деякі європейські політики, які вдаються до маніпуляцій.

Вступ України в ЄС
Президент України Володимир Зеленський і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото архівне: Reuters

Українцям масово приходять СМС із закликом зливати дані про ЗСУ — як протидіяти

Жителі різних областей України в соцмережах масово повідомляють про спам у вигляді текстового повідомлення SMS. Там пропонують зливати позиції українських оборонців.

Шахрайство в СМС
Ілюстративне фото: Джерело: freepik

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Смерть Сергія Онищенка
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Ціни на яйця. Фото: Новини.LIVE

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