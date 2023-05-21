Вступительная кампания 2023 — в МОН рассказали, что нужно знать

Вступительная кампания 2023: в МОН рассказали все важные нюансы для абитуриентов
В скором времени в Украине начнется вступительная кампания. Из-за военной агрессии России образовательный процесс в Украине претерпел некоторые изменения.
В Министерстве образования и науки Украины рассказали, что нужно знать абитуриентам для поступления в профессионально-технические учебные заведения.
Как проходит конкурсный отбор
В МОН рассказали, что для поступления в профтех не нужно сдавать ВНО или НМТ. Конкурсный отбор формируется по следующим критериям:
- рейтинговый список абитуриентов;
- результаты собеседования;
- средний балл свидетельства после 9 или 11 класса;
- результаты вступительных экзаменов.
Какие документы нужны для поступления
Для поступления в учреждения профессионального образования необходимы следующие документы:
- заявление (в бумажной или электронной форме);
- документ об образовании (в случае отсутствия — выписка из Реестра документов об образовании ЕГЕБО);
- медицинская справка (при необходимости);
- справка ОК-5, подтверждающая наличие страхового стажа (при необходимости);
- копии документов, дающих право на льготы;
- шесть фотографий (размер 3:4).
Сроки вступления
В целом сроки поступления учебные заведения устанавливают сами, но обычно документы можно подать с 1 июля по 31 августа.
Условия обучения
В профтехах, как и в университетах, существует государственная и коммерческая форма обучения.
Продолжительность обучения
При поступлении в профессионально-технические учебные заведения после окончания 9 класса обучения составляет три года.
После окончания 11 класса — один год.
Кроме этого, есть программы для взрослых, которые хотят повысить квалификацию или овладеть новой профессией.
Также в МОН отметили, что в 2023 году поступающие могут подать документы как в бумажном виде, так и через электронный кабинет. Подать заявление на поступление можно в любой профтех, независимо от места жительства. Ознакомиться с заведениями профтех образования можно на сайте ЕГЕБО.
Напомним, недавно в МОН рассказали, что национальный мультипредметный тест можно сдавать и за границей. В общей сложности, уже 21 страна мира подтвердила проведение основной сессии.