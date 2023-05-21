Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Вступительная кампания 2023: в МОН рассказали все важные нюансы для абитуриентов arrow

Вступительная кампания 2023: в МОН рассказали все важные нюансы для абитуриентов

21 мая 2023 17:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Вступительная кампания 2023 — в МОН рассказали, что нужно знать
Абитуриенты готовятся к экзаменам. Фото: МОН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В скором времени в Украине начнется вступительная кампания. Из-за военной агрессии России образовательный процесс в Украине претерпел некоторые изменения.

В Министерстве образования и науки Украины рассказали, что нужно знать абитуриентам для поступления в профессионально-технические учебные заведения.

Читайте также:

Как проходит конкурсный отбор

В МОН рассказали, что для поступления в профтех не нужно сдавать ВНО или НМТ. Конкурсный отбор формируется по следующим критериям: 

  • рейтинговый список абитуриентов;
  • результаты собеседования;
  • средний балл свидетельства после 9 или 11 класса;
  • результаты вступительных экзаменов.

Какие документы нужны для поступления

Для поступления в учреждения профессионального образования необходимы следующие документы:

  • заявление (в бумажной или электронной форме);
  • документ об образовании (в случае отсутствия — выписка из Реестра документов об образовании ЕГЕБО);
  • медицинская справка (при необходимости);
  • справка ОК-5, подтверждающая наличие страхового стажа (при необходимости);
  • копии документов, дающих право на льготы;
  • шесть фотографий (размер 3:4).

Сроки вступления

В целом сроки поступления учебные заведения устанавливают сами, но обычно документы можно подать с 1 июля по 31 августа.

Условия обучения

В профтехах, как и в университетах, существует государственная и коммерческая форма обучения.

Продолжительность обучения

При поступлении в профессионально-технические учебные заведения после окончания 9 класса обучения составляет три года.

После окончания 11 класса — один год.

Кроме этого, есть программы для взрослых, которые хотят повысить квалификацию или овладеть новой профессией.

Также в МОН отметили, что в 2023 году поступающие могут подать документы как в бумажном виде, так и через электронный кабинет. Подать заявление на поступление можно в любой профтех, независимо от места жительства. Ознакомиться с заведениями профтех образования можно на сайте ЕГЕБО.

Напомним, недавно в МОН рассказали, что национальный мультипредметный тест можно сдавать и за границей. В общей сложности, уже 21 страна мира подтвердила проведение основной сессии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас