Вступительная кампания 2023 — в МОН рассказали, что нужно знать

Абитуриенты готовятся к экзаменам. Фото: МОН

В скором времени в Украине начнется вступительная кампания. Из-за военной агрессии России образовательный процесс в Украине претерпел некоторые изменения.

В Министерстве образования и науки Украины рассказали, что нужно знать абитуриентам для поступления в профессионально-технические учебные заведения.

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В МОН рассказали, что для поступления в профтех не нужно сдавать ВНО или НМТ. Конкурсный отбор формируется по следующим критериям:

рейтинговый список абитуриентов;

результаты собеседования;

средний балл свидетельства после 9 или 11 класса;

результаты вступительных экзаменов.

Какие документы нужны для поступления

Для поступления в учреждения профессионального образования необходимы следующие документы:

заявление (в бумажной или электронной форме);

документ об образовании (в случае отсутствия — выписка из Реестра документов об образовании ЕГЕБО);

медицинская справка (при необходимости);

справка ОК-5, подтверждающая наличие страхового стажа (при необходимости);

копии документов, дающих право на льготы;

шесть фотографий (размер 3:4).

Сроки вступления

В целом сроки поступления учебные заведения устанавливают сами, но обычно документы можно подать с 1 июля по 31 августа.

Условия обучения

В профтехах, как и в университетах, существует государственная и коммерческая форма обучения.

Продолжительность обучения

При поступлении в профессионально-технические учебные заведения после окончания 9 класса обучения составляет три года.

После окончания 11 класса — один год.

Кроме этого, есть программы для взрослых, которые хотят повысить квалификацию или овладеть новой профессией.

Также в МОН отметили, что в 2023 году поступающие могут подать документы как в бумажном виде, так и через электронный кабинет. Подать заявление на поступление можно в любой профтех, независимо от места жительства. Ознакомиться с заведениями профтех образования можно на сайте ЕГЕБО.

Напомним, недавно в МОН рассказали, что национальный мультипредметный тест можно сдавать и за границей. В общей сложности, уже 21 страна мира подтвердила проведение основной сессии.