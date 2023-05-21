Вступна кампанія 2023 — у МОН розповіли, що потрібно знати

Вступна кампанія 2023: у МОН розповіли всі важливі нюанси для абітурієнтів
Незабаром в Україні розпочнеться вступна кампанія. Через військову агресію Росії освітній процес в Україні зазнав деяких змін.
У Міністерстві освіти і науки України розповіли, що потрібно знати абітурієнтам для вступу у професійно-технічні навчальні заклади.
Як відбувається конкурсний відбір
У МОН розповіли, що для вступу до профтеху не потрібно складати ЗНО чи НМТ. Конкурсний відбір формується за такими критеріями:
- рейтинговий список вступників;
- результати співбесіди;
- середній бал свідоцтва після 9 або 11 класу;
- результати вступних випробувань.
Які документи потрібні для вступу
Для вступу до закладів професійної освіти необхідні такі документи:
- заява (в паперовій або електронній формі);
- документ про освіту (у випадку відсутності — виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО);
- медична довідка (у разі потреби);
- довідка ОК-5, що підтверджує наявність страхового стажу (у разі потреби);
- копії документів, які дають право на пільги;
- шість фотографій (розмір 3:4).
Терміни вступу
Загалом, терміни вступу навчальні заклади встановлюють самі, але зазвичай документи можна подати з 1 липня до 31 серпня.
Умови навчання
У профтехах так само як і в університетах існує державна та комерційна форма навчання.
Тривалість навчання
При вступу у професійно-технічні навчальні заклади після закінчення 9 класу навчання становить три роки.
Після закінчення 11 класу — один рік.
Окрім того, є програми для дорослих, які хочуть підвищити кваліфікацію або опанувати нову професію.
Також у МОН зазначили, що у 2023 році вступники можуть подати документи як у паперовому вигляді, так і через електронний кабінет. Подати заяву на вступ можна до будь-якого профтеху, незалежно від місця проживання. Ознайомитися із закладами профтех освіти можна на сайті ЄДЕБО.
Нагадаємо, нещодавно у МОН розповіли, що національний мультипредметний тест можна складати і за кордоном. Загалом, вже 21 країна світу вже підтвердила проведення основної сесії.