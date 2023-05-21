Вступна кампанія 2023 — у МОН розповіли, що потрібно знати

Абітурієнти готуються до іспитів. Фото: МОН

Незабаром в Україні розпочнеться вступна кампанія. Через військову агресію Росії освітній процес в Україні зазнав деяких змін.

У Міністерстві освіти і науки України розповіли, що потрібно знати абітурієнтам для вступу у професійно-технічні навчальні заклади.

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Як відбувається конкурсний відбір

У МОН розповіли, що для вступу до профтеху не потрібно складати ЗНО чи НМТ. Конкурсний відбір формується за такими критеріями:

рейтинговий список вступників;

результати співбесіди;

середній бал свідоцтва після 9 або 11 класу;

результати вступних випробувань.

Які документи потрібні для вступу

Для вступу до закладів професійної освіти необхідні такі документи:

заява (в паперовій або електронній формі);

документ про освіту (у випадку відсутності — виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО);

медична довідка (у разі потреби);

довідка ОК-5, що підтверджує наявність страхового стажу (у разі потреби);

копії документів, які дають право на пільги;

шість фотографій (розмір 3:4).

Терміни вступу

Загалом, терміни вступу навчальні заклади встановлюють самі, але зазвичай документи можна подати з 1 липня до 31 серпня.

Умови навчання

У профтехах так само як і в університетах існує державна та комерційна форма навчання.

Тривалість навчання

При вступу у професійно-технічні навчальні заклади після закінчення 9 класу навчання становить три роки.

Після закінчення 11 класу — один рік.

Окрім того, є програми для дорослих, які хочуть підвищити кваліфікацію або опанувати нову професію.

Також у МОН зазначили, що у 2023 році вступники можуть подати документи як у паперовому вигляді, так і через електронний кабінет. Подати заяву на вступ можна до будь-якого профтеху, незалежно від місця проживання. Ознайомитися із закладами профтех освіти можна на сайті ЄДЕБО.

Нагадаємо, нещодавно у МОН розповіли, що національний мультипредметний тест можна складати і за кордоном. Загалом, вже 21 країна світу вже підтвердила проведення основної сесії.