Уже купил квартиру: в Полтавской области судью пожизненно будут содержать за счет украинцев

Судья занимается рассмотрением дела. Фото: google.com

Верховный совет правосудия отправил в отставку судью Валерия Циленко из Хозяйственного суда Полтавы. Ему предоставят пожизненное содержание в размере приблизительно 100 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщает Слідство.Інфо

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Судья не декларировал свое имущество

Сообщается, что Циленко занимал позицию председателя суда долгие годы, переизбираясь на этот пост пять раз. Эксперты подчеркивают, что такая практика является нарушением принципа сменяемости власти.

Представитель юридической организации "Фундация DEJURE" Владимир Гришко отмечает, что многие судьи искажают законы, чтобы сохранять свою власть, что неприемлемо.

Кроме того, Циленко столкнулся с проблемами в связи с декларированием своего имущества. В частности, в 2012 году, несмотря на указанный в декларации доход, его супруга приобрела квартиру в Полтаве стоимостью выше заявленного дохода.

В другие годы она также совершила крупные покупки, которые вызвали вопросы у контролирующих органов. Помимо этого, были выявлены нестыковки в декларациях о размерах участков и строительных объектах на них.

Впоследствии, Циленко, вероятно, продал одно из своих имуществ, поскольку это отражено в его последующих декларациях.

Валерий Циленко. Фото: logos-ukraine.com.ua

Напомним, что 13 сентября, стало известно, что долгосрочный судья Полтавского апелляционного суда Василий Маличенко был отправлен в отставку Высшим советом правосудия. При этом, Маличенко будет получать пожизненное содержание на сумму около 100 тыс. гривен каждый месяц.