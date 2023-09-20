Вже купив квартиру: на Полтавщині суддю довічно утримуватимуть за рахунок українців
Верховна рада правосуддя відправила у відставку суддю Валерія Ціленка з Господарського суду Полтави. Йому нададуть довічне утримання приблизно 100 тисяч гривень на місяць.
Про це повідомляє Слідство.Інфо.
Суддя не декларував своє майно
Повідомляється, що Ціленко займав позицію голови суду довгі роки, переобираючись на цю посаду п'ять разів. Експерти наголошують, що така практика є порушенням принципу змінності влади.
Представник юридичної організації "Фундація DEJURE" Володимир Гришко зазначає, що багато суддів спотворюють закони, щоби зберігати свою владу, що неприйнятно.
Крім того, Ціленко зіштовхнувся із проблемами у зв'язку з декларуванням свого майна. Зокрема, у 2012 році, попри зазначений у декларації дохід, його дружина придбала квартиру в Полтаві вартістю вище за заявлений дохід.
В інші роки вона також здійснила великі покупки, які викликали питання контролюючих органів. Крім цього, були виявлені нестикування у деклараціях про розміри ділянок та будівельні об'єкти на них.
Згодом Ціленко, ймовірно, продав одне частину свого майна, оскільки це відображено у його наступних деклараціях.
Нагадаємо, що 13 вересня стало відомо, що довгостроковий суддя Полтавського апеляційного суду Василь Маліченко був відправлений у відставку Вищою радою правосуддя. При цьому Маліченко отримуватиме довічне утримання на суму близько 100 тис. гривень щомісяця.