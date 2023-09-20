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Вже купив квартиру: на Полтавщині суддю довічно утримуватимуть за рахунок українців

20 вересня 2023 08:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вже купив квартиру: на Полтавщині суддю довічно утримуватимуть за рахунок українців
Суддя займається розглядом справи. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Верховна рада правосуддя відправила у відставку суддю Валерія Ціленка з Господарського суду Полтави. Йому нададуть довічне утримання приблизно 100 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомляє Слідство.Інфо.

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Повідомляється, що Ціленко займав позицію голови суду довгі роки, переобираючись на цю посаду п'ять разів. Експерти наголошують, що така практика є порушенням принципу змінності влади.

Представник юридичної організації "Фундація DEJURE" Володимир Гришко зазначає, що багато суддів спотворюють закони, щоби зберігати свою владу, що неприйнятно.

Крім того, Ціленко зіштовхнувся із проблемами у зв'язку з декларуванням свого майна. Зокрема, у 2012 році, попри зазначений у декларації дохід, його дружина придбала квартиру в Полтаві вартістю вище за заявлений дохід.

В інші роки вона також здійснила великі покупки, які викликали питання контролюючих органів. Крім цього, були виявлені нестикування у деклараціях про розміри ділянок та будівельні об'єкти на них.

Згодом Ціленко, ймовірно, продав одне частину свого майна, оскільки це відображено у його наступних деклараціях.

Валерій Циленко
Валерій Ціленко. Фото: logos-ukraine.com.ua

Нагадаємо, що 13 вересня стало відомо, що довгостроковий суддя Полтавського апеляційного суду Василь Маліченко був відправлений у відставку Вищою радою правосуддя. При цьому Маліченко отримуватиме довічне утримання на суму близько 100 тис. гривень щомісяця.

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