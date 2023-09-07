С 1 декабря в Украине будут действовать новые правила ввоза и учета гуманитарной помощи
Кабмин принял постановление "Некоторые вопросы пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения". Согласно ей, в Украине изменяются правила ввоза и учета гуманитарной помощи. С 1 декабря информация о ней будет оцифрована в автоматизированной системе.
Об этом сообщает Минсоцполитики.
Новые правила
Изменения наработаны Министерством социальной политики вместе с общественными организациями и волонтерами во время публичных обсуждений.
Что изменилось:
- Внедрение доступного электронного инструмента для учета гуманитарной помощи.
С помощью веб-платформы "Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи", организации, которые собираются ввезти гуманитарную помощь, смогут зарегистрироваться, авторизоваться на сайте, сформировать и подать декларацию. Декларация путем информационного обмена будет направляться на таможню. Автоматизированная система регистрации будет присваивать ей уникальный год, по которому таможенники будут пропускать груз.
В Минсоцполитики рассказали, что декларативный принцип ввоза гуманитарной помощи в условиях военного положения будет сохранен, процесс ввоза таких грузов упрощен.
- Организации, которые ввозят гуманитарную помощь, будут подавать публичные отчеты после ее распределения.
"После того, как организация завезла помощь, перед раздачей нужно будет сделать ее описание в системе. Затем — внести данные: когда и где (без указания персональных данных лиц) роздан груз, есть ли остатки и какие. Такой механизм покажет путь гуманитарной помощи от донора через получателя к приобретателям и будет гарантировать прозрачность процесса", — говорится в сообщении.
- Постановление "Некоторые вопросы пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения" отменяет гарантийные письма.
Это означает, что гуманитарная помощь для Сил обороны Украины будет ввозиться без дополнительной бюрократической нагрузки. В Минсоцполитики отметили, что информация о таких грузах будет закрыта для общественности из соображений безопасности.
Срок запуска системы — 1 декабря 2023 года.
Напомним, Ереван недавно направил гуманитарную помощь Украине впервые с момента начала крупномасштабных военных действий России на украинской территории. Жена главы правительства Армении Никола Пашиняна Анна Акопян лично доставила помощь в Украину.