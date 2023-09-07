С 1 декабря в Украине будут действовать новые правила ввоза и учета гуманитарной помощи

Гуманитарная помощь украинцам. Фото: Caritas

Кабмин принял постановление "Некоторые вопросы пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения". Согласно ей, в Украине изменяются правила ввоза и учета гуманитарной помощи. С 1 декабря информация о ней будет оцифрована в автоматизированной системе.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

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Изменения наработаны Министерством социальной политики вместе с общественными организациями и волонтерами во время публичных обсуждений.

Что изменилось:

Внедрение доступного электронного инструмента для учета гуманитарной помощи.

С помощью веб-платформы "Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи", организации, которые собираются ввезти гуманитарную помощь, смогут зарегистрироваться, авторизоваться на сайте, сформировать и подать декларацию. Декларация путем информационного обмена будет направляться на таможню. Автоматизированная система регистрации будет присваивать ей уникальный год, по которому таможенники будут пропускать груз.

В Минсоцполитики рассказали, что декларативный принцип ввоза гуманитарной помощи в условиях военного положения будет сохранен, процесс ввоза таких грузов упрощен.

Организации, которые ввозят гуманитарную помощь, будут подавать публичные отчеты после ее распределения.

"После того, как организация завезла помощь, перед раздачей нужно будет сделать ее описание в системе. Затем — внести данные: когда и где (без указания персональных данных лиц) роздан груз, есть ли остатки и какие. Такой механизм покажет путь гуманитарной помощи от донора через получателя к приобретателям и будет гарантировать прозрачность процесса", — говорится в сообщении.

Постановление "Некоторые вопросы пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения" отменяет гарантийные письма.

Это означает, что гуманитарная помощь для Сил обороны Украины будет ввозиться без дополнительной бюрократической нагрузки. В Минсоцполитики отметили, что информация о таких грузах будет закрыта для общественности из соображений безопасности.

Срок запуска системы — 1 декабря 2023 года.

Напомним, Ереван недавно направил гуманитарную помощь Украине впервые с момента начала крупномасштабных военных действий России на украинской территории. Жена главы правительства Армении Никола Пашиняна Анна Акопян лично доставила помощь в Украину.