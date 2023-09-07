З 1 грудня в Україні діятимуть нові правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги

Гуманітарна допомога для українців. Фото: Caritas

Кабмін прийняв постанову "Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану". Відповідно до неї, в Україні змінюються правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги. З 1 грудня інформація про неї буде оцифрована в автоматизованій системі.

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

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Зміни напрацьовані Міністерством соціальної політики разом з громадськими організаціями та волонтерами під час публічних обговорень.

Що змінилося:

Впровадження доступного електронного інструменту обліку гуманітарної допомоги.

За допомогою вебплатформи "Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги", організації, які збираються ввезти гуманітарну допомогу, зможуть зареєструватись, авторизуватись на сайті, сформувати та подати декларацію. Декларація шляхом інформаційного обміну буде прямувати на митницю. Автоматизована система реєстрації присвоюватиме їй унікальний год, за яким митники пропускатимуть вантаж.

У Мінсоцполітики розповіли, що декларативний принцип ввезення гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану буде збережено, процес ввезення таких вантажів спрощено.

Організації, які ввозять гуманітарну допомогу, подаватимуть публічні звіти після її розподілу.

"Після того, як організація завезла допомогу, перед роздачею потрібно буде зробити її опис в системі. Потім — внести дані: коли і де (без зазначення персональних даних осіб) роздано вантаж, чи є залишки і які. Такий механізм покаже шлях гуманітарної допомоги від донора через отримувача до набувачів та гарантуватиме прозорість процесу", — йдеться у повідомленні.

Постанова "Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану" скасовує гарантійні листи.

Це означає, що гуманітарна допомога для Сил оборони України ввозитиметься без додаткового бюрократичного навантаження. У Мінсоцполітики зазначили, що інформація про такі вантажі буде закрита для загалу з міркувань безпеки.

Термін запуску системи — 1 грудня 2023 року.

Нагадаємо, Єреван нещодавно надіслав гуманітарну допомогу Україні вперше з моменту початку великомасштабних військових дій Росії на українській території. Дружина глави уряду Вірменії Нікола Пашиняна Ганна Акопян особисто доправила допомогу в Україну.