С 1 мая для водителей в Украине отменяют одно из ограничений

Машины едут по дороге. Фото: УНИАН

Начиная с 1 мая, украинские водители больше не обязаны включать ближний свет фар или ходовые огни за городом в дневное время суток. Пункт 9.8 Правил дорожного движения Украины (ПДД) был изменен в этом отношении, что приведет к изменению требований к водителям.

Об этом говорится в пункте 9.8 ПДД.

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Отмена ограничения

Ранее эта мера была необходима для обеспечения безопасности на дорогах в условиях недостаточной видимости, в осенне-зимний период.

Однако, следует отметить, что это нововведение распространяется только на дневное время суток вне населенных пунктов. В период с 1 октября по 1 мая водители обязаны включать ближний свет фар или ходовые огни, иначе нарушение будет штрафоваться суммой от 425 до 510 грн.

По словам экспертов, это изменение в ПДД может привести к увеличению количества аварий на дорогах в осенне-зимний период, когда дни короткие и видимость сильно ограничена.

Однако, по другой стороне, данное нововведение может уменьшить нагрузку на аккумуляторы автомобилей и повысить их эффективность, что может улучшить экономику использования транспортных средств.

Напомним, что с 28 апреля в Украине в 16 городах и регионах возобновила работу сеть камер автоматической фиксации правонарушений на дорогах. В общей сложности будет активировано 39 таких комплексов, которые будут использоваться для контроля скорости движения на дорогах. При этом в Днепре и Кременчуге будет запущено в работу по 2 новых прибора контроля.