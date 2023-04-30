З 1 травня для водіїв в Україні скасовують одне з обмежень

Машини їдуть дорогою. Фото: УНІАН

Починаючи з 1 травня, українські водії більше не зобов'язані включати ближнє світло фар чи ходові вогні за містом вдень. Пункт 9.8 Правил дорожнього руху України (ПДР) було змінено щодо цього, що призведе до зміни вимог до водіїв.

Про це йдеться у пункті 9.8 ПДР.

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Скасування обмеження

Раніше цей захід був необхідний для забезпечення безпеки на дорогах в умовах недостатньої видимості в осінньо-зимовий період.

Однак слід зазначити, що це нововведення поширюється лише на денний час доби поза населеними пунктами. У період з 1 жовтня до 1 травня водії зобов'язані включати ближнє світло фар чи ходові вогні, інакше порушення штрафуватиметься сумою від 425 до 510 грн.

За словами експертів, ця зміна в ПДР може призвести до збільшення кількості аварій на дорогах в осінньо-зимовий період, коли дні короткі та видимість дуже обмежена.

Однак, з іншого боку, це нововведення може зменшити навантаження на акумулятори автомобілів та підвищити їх ефективність, що може покращити економіку використання транспортних засобів.

Нагадаємо, що з 28 квітня в Україні у 16 містах та регіонах відновила роботу мережа камер автоматичної фіксації правопорушень на дорогах. Загалом буде активовано 39 таких комплексів, які будуть використовуватись для контролю швидкості руху на дорогах. При цьому в Дніпрі та Кременчуці буде запущено в роботу по 2 нові прилади контролю.