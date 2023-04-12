С помощью системы распознавания лиц пограничники обнаружили более 10 тысяч оккупантов, — ГПСУ
Директор американской компании Clearview AI Хоан Тон-Тхат встретился с украинскими пограничниками. Они обсудили дальнейшее сотрудничество.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
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Стороны также поговорили об использовании программ компании Clearview AI в повседневной деятельности ГПСУ.
Clearview AI — это система распознавания лиц, помогающая пограничникам выявлять людей, причастных к правонарушениям.
"С помощью программы пограничники смогли установить более 10 000 человек. Это те, кто незаконно переправлял детей в РФ; российские военнослужащие; коллаборанты, предатели и.т.д", — говорится в сообщении.
Напомним, спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что на территории Беларуси начались мероприятия по выводу части российских подразделений после завершения подготовки. Оккупантов, вероятно, отправят на восток Украины.
Также мы писали, что в сети начали публиковать документ ГНСУ о якобы ограничении выезда за границу молодым людям от 15 до 18 лет. В Генштабе ВСУ опровергли данную информацию.
Добавим, украинские пограничники показали, как выглядит "дорога жизни" в Бахмут Донецкой области. Из-за грязи там прекращают движение даже бронеавтомобили.