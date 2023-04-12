С помощью системы распознавания лиц пограничники обнаружили более 10 тысяч оккупантов, — ГПСУ

Директор компании Clearview AI Хоан Тон-Тхат и пограничники Украины. Фото: ГПСУ

Директор американской компании Clearview AI Хоан Тон-Тхат встретился с украинскими пограничниками. Они обсудили дальнейшее сотрудничество.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Стороны также поговорили об использовании программ компании Clearview AI в повседневной деятельности ГПСУ.

Clearview AI — это система распознавания лиц, помогающая пограничникам выявлять людей, причастных к правонарушениям.

"С помощью программы пограничники смогли установить более 10 000 человек. Это те, кто незаконно переправлял детей в РФ; российские военнослужащие; коллаборанты, предатели и.т.д", — говорится в сообщении.

Директор американской компании Clearview AI Хоан Тон-Тхат. Фото: ГПСУ

Украинские пограничники. Фото: ГПСУ

Напомним, спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что на территории Беларуси начались мероприятия по выводу части российских подразделений после завершения подготовки. Оккупантов, вероятно, отправят на восток Украины.

Также мы писали, что в сети начали публиковать документ ГНСУ о якобы ограничении выезда за границу молодым людям от 15 до 18 лет. В Генштабе ВСУ опровергли данную информацию.

Добавим, украинские пограничники показали, как выглядит "дорога жизни" в Бахмут Донецкой области. Из-за грязи там прекращают движение даже бронеавтомобили.