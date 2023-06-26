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За минувшие сутки из Украины выехали более 100 тысяч человек, — Госпогранслужба

26 июня 2023 19:55
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
За минувшие сутки из Украины выехали более 100 тысяч человек, — Госпогранслужба
Очереди на выезд за границу. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Пограничники сообщают, что за минувшие сутки западную границу Украины с ЕС и Молдовой пересекли 101 тыс. человек. А также 20 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Отмечается, что в сутки 25 июня из Украины выбыли 48 тысяч суток. Большая часть, а именно 29 тысяч, пересекли границу с Польшей, остальные поехали в другие страны ЕС и Молдовы.

В Украину вернулись 53 тысячи человек, 49 тысяч из них – граждане Украины.

Также было оформлено 56 грузовиков с гуманитарной помощью.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины задержаны 16 человек – 2 из них пытались незаконно пересечь границу в пункте пропуска, еще 14 были задержаны вне определенных пунктов пересечения.

Очереди на границах

По состоянию на 15:00 26 июня очереди на границах с соседними государствами на выезде из Украины зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

  • "Устилуг" - 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Грушев" - 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).
  • "Краковец" - 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Шегини" - 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
  • "Нижанковичи" — 44 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Словацкая Республика:

  • "Ужгород" - 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • Венгрия:
  • "Тиса" - 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Лужанка" - 15 л/а, 0 пешеходов.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину водители могли пересекать границу без полиса страхования. Однако в 2023 году правила изменились – перечень документов для выезда на автомобили расширился. Как выехать из Украины на собственном или чужом транспортном средстве 2023 года и какие документы для этого необходимы обязательно, рассказываем в этом материале.

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