За минувшие сутки из Украины выехали более 100 тысяч человек, — Госпогранслужба

Очереди на выезд за границу. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Пограничники сообщают, что за минувшие сутки западную границу Украины с ЕС и Молдовой пересекли 101 тыс. человек. А также 20 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Ситуация на Западной границе за минувшие сутки

Отмечается, что в сутки 25 июня из Украины выбыли 48 тысяч суток. Большая часть, а именно 29 тысяч, пересекли границу с Польшей, остальные поехали в другие страны ЕС и Молдовы.

В Украину вернулись 53 тысячи человек, 49 тысяч из них – граждане Украины.

Также было оформлено 56 грузовиков с гуманитарной помощью.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины задержаны 16 человек – 2 из них пытались незаконно пересечь границу в пункте пропуска, еще 14 были задержаны вне определенных пунктов пересечения.

Очереди на границах

По состоянию на 15:00 26 июня очереди на границах с соседними государствами на выезде из Украины зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" - 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Грушев" - 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).

"Краковец" - 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Шегини" - 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

"Нижанковичи" — 44 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Словацкая Республика:

"Ужгород" - 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тиса" - 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Лужанка" - 15 л/а, 0 пешеходов.

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