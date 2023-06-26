За минувшие сутки из Украины выехали более 100 тысяч человек, — Госпогранслужба
Пограничники сообщают, что за минувшие сутки западную границу Украины с ЕС и Молдовой пересекли 101 тыс. человек. А также 20 тысяч транспортных средств.
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Ситуация на Западной границе за минувшие сутки
Отмечается, что в сутки 25 июня из Украины выбыли 48 тысяч суток. Большая часть, а именно 29 тысяч, пересекли границу с Польшей, остальные поехали в другие страны ЕС и Молдовы.
В Украину вернулись 53 тысячи человек, 49 тысяч из них – граждане Украины.
Также было оформлено 56 грузовиков с гуманитарной помощью.
За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины задержаны 16 человек – 2 из них пытались незаконно пересечь границу в пункте пропуска, еще 14 были задержаны вне определенных пунктов пересечения.
Очереди на границах
По состоянию на 15:00 26 июня очереди на границах с соседними государствами на выезде из Украины зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Устилуг" - 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
- "Грушев" - 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).
- "Краковец" - 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
- "Шегини" - 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
- "Нижанковичи" — 44 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Словацкая Республика:
- "Ужгород" - 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
- Венгрия:
- "Тиса" - 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
- "Лужанка" - 15 л/а, 0 пешеходов.
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