За минулу добу з України виїхали понад 100 тисяч осіб, — Держприкордонслужба

Черги на виїзд за кордон. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Прикордонники повідомляють, що за минулу добу західний кордон України з ЄС та Молдовою перетнули 101 тис. осіб. А також 20 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Зазначається, що за добу 25 червня з України вибули 48 тисяч діб. Більша частина, а саме 29 тисяч, перетнули кордон з Польщею, решта ж поїхала до до інших країн ЄС та Молдови.

До України повернулись 53 тисячі осіб, 49 тисяч з них – громадяни України.

Також було оформлено 56 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 16 особу – 2 з них намагалася незаконно перетнути кордон у пункті пропуску, ще 14 були затримані поза визначеними пунктами перетину.

Черги на кордонах

Станом на 15:00 26 червня черги на кордонах із сусідніми державами на виїзді з України зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" — 45 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Грушів" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

"Краківець" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Шегині" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

"Нижанковичі" — 44 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Словацька Республіка:

"Ужгород" — 0 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" — 10 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Лужанка" — 15 л/а, 0 пішоходів.

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