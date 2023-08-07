За митрополита УПЦ Павла внесли залог в размере 900 тыс. долл.

Митрополит УПЦ МП Павел. Фото: "РБК-Украина"

Сегодня, 7 августа, за митрополита УПЦ МП Павла внесли залог. Его освободили из-под стражи.

Об этом сообщил адвокат митрополита УПЦ МП Павла.

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Известно, что размер залога был 900 тысяч долларов.

"Я вас благодарю за ваши молитвы, за ваше терпение, за вашу любовь", — сказал митрополит УПЦ МП.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила новые факты подрывной деятельности против Украины, в которых принимал участие митрополит УПЦ (МП) Павел. А именно настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Петр Лебедь).

Также мы писали, что скандальный наместник монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополит Павел в начале полномасштабного вторжения был уверен в победе России и заявлял монахам, что война закончится "за три-четыре дня". Также он призвал монахов не убегать из Лавры.

Добавим, уроженец села Борбин в Ровенской области, 62-летний скандальный священнослужитель Павел "Мерседес", "поднялся достаточно высоко". Он проделал путь от техникума советской торговли до депутата "Партии регионов" в горсовете столицы и митрополита Вышгородского и Чернобыльского, наместника Киево-Печерской Лавры. Журналисты пообщались с его односельчанами и узнали много интересных фактов из жизни "Мерседеса".