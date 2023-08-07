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За митрополита УПЦ Павла внесли заставу у розмірі 900 тис. дол.

7 серпня 2023 17:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
За митрополита УПЦ Павла внесли заставу у розмірі 900 тис. дол.
Митрополит УПЦ МП Павло. Фото: "РБК-Україна"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 7 серпня, за митрополита УПЦ МП Павла внесли заставу. Його звільнили з-під варти.

Про це повідомив адвокат митрополита УПЦ МП Павла.

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Звільнення митрополита УПЦ МП Павла з-під варти

Відомо, що розмір застави був 900 тисяч доларів. 

"Я вам дякую за ваші молитви, за ваше терпіння, за вашу любов", — сказав митрополит УПЦ МП.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила нові факти підривної діяльності проти України, у яких брав участь митрополит УПЦ (МП) Павло. А саме настоятель Києво-Печерської Лаври Павло (Петро Лебідь).

Також ми писали, що скандальний намісник монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополит Павло на початку повномасштабного вторгнення був впевнений у перемозі Росії і заявляв монахам, що війна закінчиться "за три-чотири дні". Також він закликав монахів не тікати з Лаври. 

Додамо, уродженець села Борбин у Рівненській області, 62-річний скандальний священнослужитель Павло "Мерседес", "піднявся доволі високо". Він здолав шлях від технікуму радянської торгівлі до депутата "Партії регіонів" у міськраді столиці та митрополита Вишгородського і Чорнобильського, намісника Києво-Печерської Лаври. Журналісти поспілкувалися з його односельчанами та дізналися багато цікавих фактів із життя "Мерседеса".

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